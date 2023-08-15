走进电厂一线 感受工业脉动

23日上午，在2023年全国科普日到来之际，位于偃师区的河南华润电力首阳山有限公司举行了“‘电’亮你我‘电’亮未来”公众开放月活动，邀请偃师区首阳山街道石桥小学40余名师生，走进电厂一线，感受电力工业绿色发展的脉动。

23日上午，在2023年全国科普日到来之际，位于偃师区的河南华润电力首阳山有限公司举行了“‘电’亮你我‘电’亮未来”公众开放月活动，邀请偃师区首阳山街道石桥小学40余名师生，走进电厂一线，感受电力工业绿色发展的脉动。在工作人员引导下，师生们在企业展厅观看模拟动画，详细了解电煤供应、煤电转化、洁净排放等原理；在生产现场，近距离观察中控室如何实现“遥控”全厂；在“功勋”汽轮机转子实物前，了解其工作12年、发电385亿千瓦时的传奇过往。场景式科普教育，激发了师生的学习兴趣，开阔了师生的视野，成为我市全国科普日主题活动的一抹亮色。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 摄)