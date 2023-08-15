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涧西区兴隆花园社区：共享国庆面 同叙家国情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.25 08:44

　　自“五星”支部创建工作开展以来，涧西区珠江路街道兴隆花园社区党委大力培育“自乐”组织，通过党建引领赋能“自乐”组织参与社区治理。中秋节、国庆节将至，该社区邀请老人开展“共享‘国庆面’、同叙家国情”活动，祝愿祖国繁荣昌盛。此次活动营造了良好的国庆节氛围，也为社区“幸福和谐星”创建打下了基础。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 符蒙蒙 姜美琪 摄)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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