“洛阳造”登上本届亚运会赛场

昨日，第19届亚洲运动会围棋比赛男子个人(预赛)首轮在杭州棋院拉开战幕。在赛场上，中国选手们披荆斩棘，为国争光，吸引了多方瞩目。鲜为人知的是，本届亚运会的围棋棋具来自洛阳双龙棋具厂，属于地道的“洛阳造”。

工作人员展示本届亚运会围棋棋具

昨日，第19届亚洲运动会围棋比赛男子个人(预赛)首轮在杭州棋院拉开战幕。在赛场上，中国选手们披荆斩棘，为国争光，吸引了多方瞩目。鲜为人知的是，本届亚运会的围棋棋具来自洛阳双龙棋具厂，属于地道的“洛阳造”。

国内顶级围棋赛事大都选择洛阳“双龙奇胜”产品

目前，洛阳双龙棋具厂创始人吴亚伟正在杭州开展赛事保障工作。昨天，他利用空闲时间接受记者电话采访时说：“我们生产围棋棋具已经30多年，在业内积淀了不错的口碑。”

1986年，热爱围棋的吴亚伟在广东成立了“双龙棋艺社”。大学毕业后，他在家乡洛阳创办了双龙棋具厂，并注册了“双龙奇胜”商标，多年来与日本、韩国等国家的棋具生产研发优秀单位开展合作，致力将中国高端棋具产品推广至全球。

洛阳双龙棋具厂的产品已成为中国围棋协会指定比赛棋具，在全国围棋段位赛、中国围棋甲级联赛、中国女子围甲联赛、中国围棋大会及美国哈佛大学生围棋赛等国内外顶级围棋赛上，都能看到“双龙奇胜”产品。如今，国内顶级围棋赛事大都选择洛阳双龙棋具厂作为供应商。