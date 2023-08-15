联通逐步关停3G网络 洛阳部分用户接打电话受影响

近期，有洛阳市民在洛阳网《百姓呼声》平台反映，在没有接到通知的情况下，他们家人的联通手机卡突然无法接打电话，到营业厅咨询得知，需要换成支持“高清语音通话功能”的手机才能继续接打电话。洛报融媒记者核实该情况属实，或与中国联通正逐步关停3G网络有密切关系。

近期，有洛阳市民在洛阳网《百姓呼声》平台反映，在没有接到通知的情况下，他们家人的联通手机卡突然无法接打电话，到营业厅咨询得知，需要换成支持“高清语音通话功能”的手机才能继续接打电话。洛报融媒记者核实该情况属实，或与中国联通正逐步关停3G网络有密切关系。

突然无法接打电话，部分联通用户手机卡“罢工”

洛阳市老城区40岁的闫先生是联通手机卡无法接打电话的受影响者之一。“9月初，我家人在用的几个联通号码突然无法接打电话。我挨个检查一遍，装联通卡的手机4G信号满格，上网功能也正常，但就是打不成电话。”闫先生说，考虑到不是手机问题，他去联通营业厅咨询，最后得知是由于通信运营商网络升级，其家人的手机不支持VoLTE高清语音通话通能，须更换支持该功能的手机方可正常接打电话。

闫先生告诉记者，他家人在用的手机是2017年以前买的智能手机，涉及小米、华为、金立等品牌，多年来都能正常使用，现在都成了没法打电话的“板砖”，十分可惜。

“现在便宜的智能新手机也得1000多元。”闫先生说，他和家人对通信运营商的做法颇为不解，在一番投诉后，有联通客服给其家人每个号码50至100元不等的话费补助，“比起要买新手机的钱，这些补助费只是杯水车薪。”

洛阳市洛龙区69岁的鲍先生也有相同遭遇。“手机突然没法接打通话，非常不方便，我已经换了部新手机，花了2000多元。”鲍先生说。

有人去维修店修手机，有人对投诉回复不满意

洛报融媒记者在洛阳网《百姓呼声》平台梳理发现，自今年9月初以来，因为突然无法接打电话，多名联通用户发布相关投诉内容。洛阳市偃师区居民唐女士说，她家人使用的也是2018年以前买的手机，家人发现无法接通电话后，到营业厅去询问原因，结果遇到很多熟悉的乡邻也来咨询相同问题。

无独有偶，记者线下采访时也遇到相同情况。洛阳市西工区一家手机维修店负责人宋先生说，近期咨询“无法接打电话”的联通用户明显增加，但经检查，这些手机均没有问题。

记者注意到，对于相关情况，洛阳联通公司在《百姓呼声》平台的多条回复均为：您好，您反映的问题我公司已收悉。现有工作人员与您联系，建议您关注，如有疑问可拨打我公司客服热线96480咨询，感谢您的支持。

“事先不通知用户具体内容，万一遇到紧急情况却接打不了电话，责任谁承担？”洛阳市洛龙区的刘先生对此提出质疑。

回应：近期正逐步关停3G网，已通过短信或电话通知

部分联通用户突然无法接打电话，问题到底出在哪？日前，洛报融媒记者来到洛阳联通公司营业厅咨询，随后还拨打10010和96480客服电话进一步求证，得到了近乎一致的回复。

上述营业厅工作人员及电话客服说，从今年8月起，联通公司开始对3G网络逐步下架，到9月底要全部下完。3G网络关停后，如果用户的手机只支持3G网络，将无法接打电话。另一种情况是，用户手机支持4G网络，但不支持VoLTE高清语音通话功能，同样会出现无法接打电话的情况。所谓的VoLTE高清语音通话功能，是基于4G网络的通话服务，部分4G手机需要在“设置”中手动开启该功能，或者致电手机厂商升级增加该功能。

上述人员说，此次关停3G网络，事先已通过打电话或发送手机信息的方式告知机主。用户的手机如果支持4G网络，在出现无法接打电话的情况时，可先检查VoLTE高清语音通话功能是否开通。

记者查阅发现，近年，在5G开始商用后，3G退网消息频出。此次采访中，多名受影响的用户表示，大家会顺应技术更新迭代，但确实没有收到相关通知。“能否提前公示或告知用户，对于受影响的用户是否有一定换机补贴或补偿？”一些用户期待联通公司能够作出明确答复。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)