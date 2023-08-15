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以消费带动产业化发展！洛阳市将启动2023洛阳青年时尚消费季活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.24 20:23

　　记者今日从洛阳市商务局获悉，从9月26日至10月底，洛阳将启动2023洛阳青年时尚消费季活动。本次活动紧扣河洛文化旅游节重要时间节点，按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，以“青春洛Young潮享消费”为主题，推出十项主题促消费活动，丰富消费产品，促旺消费市场。

　　2023洛阳青年时尚消费节活动

　　时间：9月29日至10月6日

　　活动地点：泉舜广场

　　活动内容：设置“棱角青年”“后生可畏”“潮享生活”“动漫电竞”等5个活动专区，汇集动漫、电竞、美妆、机车、茶咖等时尚消费品牌。其中，“棱角青年”专区聚焦健身美妆、潮流出行、户外露营、文化消费等青年消费产品；“镇躁洛阳”专区将挖掘杜康咖啡、长江摩托等一批本土青年时尚消费品牌，以消费带动产业化发展；“后生可畏”专区将推出音乐路演、运动竞技、随机街舞等活动，打造“青春洛Young潮享消费”城市消费IP。

　　时尚消费品快闪活动

　　活动时间：10月1日至16日

　　活动地点：主城区核心商圈

　　活动内容：引进国内知名品牌快闪店，与商场、步行街组织开展的随机舞蹈、汉服演绎等活动相结合，调动青年消费群体积极性。

　　“烟火洛阳”街区美食节

　　活动时间：9月26日至10月26日

　　活动地点：主城区美食街区

　　活动内容：组织主城区美食街区数百家餐饮门店开展消费满减活动，发布“烟火洛阳”美食攻略，跟着主播云端打卡“烟火洛阳”。

　　“天生路子野”青年乐活节

　　活动时间：9月26日至10月6日

　　活动地点：伊滨区

　　活动内容：围绕户外露营、体育赛事、运动装备、摩旅骑行，联动本土企业与轮滑、飞盘等运动俱乐部，打造省内首个全年无休户外装备展示区。

　　全城打折狂欢活动

　　活动时间：9月26日至10月26日

　　活动地点：全市范围内

　　活动内容：抢抓“金九银十”消费旺季开展同城联动大联销活动，组织商业综合体举办特惠促销活动，联合大宗商品销售企业开展“金秋大放价”活动。

　　2023洛阳“金秋送爽”家电消费月活动

　　活动时间：9月26日至10月26日

　　活动范围：全市范围内

　　活动内容：计划投入财政资金100万元开展家电消费补贴活动。活动期间，每日上午10点通过云闪付平台发放电子消费券，消费者在全市所有商家购买家电使用云闪付支付，订单金额满3000元即可享受政府惠民补贴230元，满5000元补贴350元。

　　“美好生活看洛Young”汽车家居展

　　活动时间：10月1日至26日

　　活动地点：市体育中心

　　活动内容：汇聚百余个国际国内汽车、家居知名品牌同步开展线上线下活动，进一步拉动大宗消费。

　　老字号商圈嘉年华活动

　　活动时间：9月27日至10月6日

　　活动地点：洛阳市各大商圈

　　活动内容：联合设计达人将“老字号”与服装服饰、二次元形象等元素相结合，通过商圈巡展表演、展销、直播带动老字号消费潮流。

　　时尚服装发布会

　　活动时间：9月26日至27日

　　活动地点：涧西王府井购物中心活动内容：通过“线上+线下”多渠道形式让更多青年消费者体验时尚盛事，了解时尚动态。

　　“金秋有礼”购物节

　　活动时间：9月28日至10月6日

　　活动地点：广州市场步行街

　　活动内容：举办第一批涧西老字号授牌仪式暨“品味老字号·乐享新生活2023老字号展销会”“东方至美一梦芳华”“广州市场步行街旗袍街拍大赛”等活动，拉动市民、游客对老字号品牌消费热情。

　　另外，将在机场、高铁站、火车站、各景区游客服务中心发放“City Walk”消费打卡地图，为消费者提供全方位消费指引；推出《洛阳“Go Young”》消费宣传片，展示洛阳美食、街区、商圈购物、夜间消费等场景；另外，更有打造“1个超话+N个热点话题”矩阵、种草打卡+电商直播、2023“洛阳青年时尚消费”品牌榜等活动，吸引青年人消费。

　　“拉动消费增长关键要持续创新消费触点和消费场景。”洛阳市商务局相关负责人表示，此次活动将通过推出青年时尚消费节、青年乐活节等社群活动，捕捉青年消费增长新动向，培育消费时尚节品牌，以消费带动产业化发展，最大限度释放消费潜力。下一步洛阳市还将为游客、市民带去更多消费福利和消费新体验，促进旅游“流量”转换为消费“增量”，推动消费水平量质齐升。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李倩 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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