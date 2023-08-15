未来一周洛阳多阴雨天气 中秋国庆假期还有雨

23日，进入秋分节气。此时节，中国大部分地区开始秋收、秋耕、秋种的“三秋”忙碌，大江南北到处洋溢着成熟丰收的喜悦。 23日，进入秋分节气。此时节，中国大部分地区开始秋收、秋耕、秋种的“三秋”忙碌，大江南北到处洋溢着成熟丰收的喜悦。 一场秋雨一场凉，在冷空气和雨水的双重影响下，今天河南省多地最高气温不足20℃，像是栾川、嵩山昨天整个白天的气温都在15℃以下，凉意凸显。明天(25日)降雨强度有所减弱，全省大部有小雨，其中河南省西部南部部分地区有中雨，26日降雨范围缩小，气温缓慢回升，预计28日前后最高气温将升至25℃上下，季节交替注意及时添衣，谨防感冒。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受副高边缘西南气流及地面冷空气扩散的共同影响，未来一周洛阳市多阴雨天气，气温较低。具体预报如下： 今天夜里：阴天有小雨。 25日(周一)：阴天有小雨，局地中雨，偏北风2级～3级，气温15℃～20℃。 26日(周二)：阴天有小雨，西北风2级～3级，气温17℃～21℃。 27日(周三)：阴天有小雨，局地中雨，西北风3级～4级，气温17℃～22℃。 28日(周四)：阴天转小雨，局地中雨，气温15℃～25℃。 29日(周五)：阴天有小雨，夜里转多云，气温17℃～21℃。 30日(周六)：多云间晴天，东北风3级～4级，气温16℃～25℃。 10月1日(周日)：多云到阴天转小雨，气温16℃～24℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）