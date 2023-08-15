庆丰收！洛阳丰收节庆祝活动精彩纷呈

9月23日，秋分之日，2023年“中国农民丰收节”洛阳市主会场庆祝活动在伊川龙凤山古镇举行。广大农民群众欢聚在一起，共庆丰年、分享喜悦。

金秋丰收季，五谷飘香时。

9月23日，秋分之日，2023年“中国农民丰收节”洛阳市主会场庆祝活动在伊川龙凤山古镇举行。广大农民群众欢聚在一起，共庆丰年、分享喜悦。

自2018年起，我国将每年农历秋分设立为“中国农民丰收节”。今年是第六个“中国农民丰收节”。洛阳市庆祝活动以“庆丰收促和美”为主题，精心打造了一场农业嘉年华、农民欢乐节、丰收成果展、文化大舞台。

【凸显特色擦亮品牌】

当河洛乡村迎来五彩斑斓的丰收季，田园里的累累硕果、特色物产，最为亮眼。

金黄的伊川小米，香甜的岭上硒薯，饱满红润的洛宁苹果，软嫩多汁的宜阳水蜜桃……在河洛农产品展区，琳琅满目的特色农产、时令果蔬，令人目不暇接。

伊川的“伊礼相待”、洛宁的“洛水山肴”、栾川的“栾川印象”、汝阳的“汝此幸福”……每个县域都隆重推出了农产品区域公用品牌。

重特色、兴品牌的背后，是规模化、标准化、市场化的生产经营方式。近年，我市大抓结构调整，做大特色产业，擦亮农业品牌，推动绿色杂粮、中药材、优质水果、精品蔬菜面积稳定在100万亩以上，着力实现“一亩园、十亩田”的效益倍增。