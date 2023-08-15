涉及8个县区！洛阳发布最新地质灾害气象风险预警

受降雨影响，24日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月24日20时至9月25日20时，全市8个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。

受降雨影响，24日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月24日20时至9月25日20时，全市8个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。 受降雨影响，24日，洛阳发布最新地质灾害气象风险预警，9月24日20时至9月25日20时，全市8个县区存在地质灾害黄色预警地区，需注意防范崩塌、滑坡等地质灾害。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、孟津区(8个县区)。 1.新安县：铁门镇、仓头镇、石寺镇、青要山镇、石井镇、正村镇、北冶镇 2.伊川县：葛寨镇、酒后镇 3.宜阳县：赵保乡、樊村镇、董王庄乡、锦屏镇、张坞镇、花果山乡、莲庄镇、上观乡、白杨镇 4.汝阳县：靳村乡、三屯镇、上店镇、柏树乡、陶营镇、王坪乡、城关镇、十八盘乡、刘店镇、蔡店乡、付店镇、小店镇 5.洛宁县：上戈镇、下峪镇、东宋镇、马店镇、陈吴乡、涧口乡、故县镇、罗岭乡、小界乡、长水镇、底张乡、兴华镇、赵村镇、景阳镇 6.栾川县：辖区及各乡镇 7.嵩县：纸房镇、车村镇、德亭镇、黄庄乡、旧县镇、大章镇、陆浑镇、城关镇、饭坡镇、白河镇、田湖镇、闫庄镇、大坪乡、九皋镇、木植街乡 8.孟津区：小浪底镇、横水镇 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 郭静阁）