全国乡村旅游精品线路出炉 洛阳这条线路入选

记者24日获悉，文化和旅游部日前推出149条全国乡村旅游精品线路，邀请游客走进美丽乡村，赏秋景、品秋韵、享秋实。

记者24日获悉，文化和旅游部日前推出149条全国乡村旅游精品线路，邀请游客走进美丽乡村，赏秋景、品秋韵、享秋实。其中，河南省共有5条线路入选，洛阳的栾川喜庆乡村“晒秋”之旅名列其中。

栾川喜庆乡村“晒秋”之旅的行程路线为老君山景区、鸡冠洞景区、栾川印象旗舰店、庄子村、龙峪湾景区。该线路选取乡村旅游重点村、代表性景区(点)，以风景观光、活动体验、乡土民俗为重点，让游客游乡村美景、尝农家美食、购乡村好物。

据悉，本次公布的全国乡村旅游精品线路以“橙黄橘绿 乡村胜景”为主题，突出“喜庆丰收 游购乡村”内容，包含乡村秋景、特色美食、创意集市、丰收节庆、艺术展演等多元乡村旅游业态，让游客感受新时代和美乡村物质丰饶、精神饱满。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李雅娟 文/图)