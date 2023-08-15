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月子焕新、体验升级！牡丹月子中心七周年盛典成功举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.09.24 16:28

　　9月24日上午，“向新而生、如7而至”——洛阳牡丹月子中心七周年升级盛典暨《2023洛阳牡丹月子中心规范管理白皮书》发布会在洛阳友谊宾馆隆重举行。

　　分娩疼痛挑战、撕掉月子陋习标签、带娃技能实操、海姆立克急救训练……在升级盛典活动现场，百名孕妈及亲友欢聚一堂，了解现代科学育儿新理念，共同品尝精心制作的月子餐。

　　活动现场，还设置有“答疑解惑”环节，准妈妈们与现场医护人员互动交流，了解到很多健康小知识。参加交流的孙女士表示，自己头胎在家里坐的，家人不让洗头、不能洗澡，没出月子头上就起了很多疹子，还造成脱发。二胎无论如何都要到“牡丹”坐月子。

　　据悉，牡丹月子中心依托建院十六年的洛阳牡丹妇产医院强大的医疗资源后盾，有妇产科、新生儿科、产后康复、营养、心理等多学科专家全程守护，为孕妈们提供专业的医疗照护服务。

　　在牡丹月子中心7周年即将来临之际，牡丹月子中心联合洛阳牡丹妇产医院，发布了《2023洛阳牡丹月子中心规范管理白皮书》。此白皮书是根据多年来的经验积累和用户需求，结合一线城市高端月子中心用户体验，进行深入研究后，编制并推出的洞察报告和行业规范。

　　白皮书详细阐述了医疗安全质量、护理、感染预防、质量控制与改进、人员教育培训、产后康复指导规范、服务管理、食品安全规范等九部分内容，对月子行业进行了全方位的剖析，同时也推出了安全的母婴护理措施、可量化的质控标准及现代化的管理模式。

　　洛阳牡丹妇产医院院长禹爱琴表示，此次白皮书的发布，标志着牡丹月子中心在母婴健康行业规范化管理方面迈出了坚实的一步，彰显了中心对母婴健康行业的深度理解和执着追求。未来，牡丹月子中心将严格执行白皮书中的各项规范，不断提升服务质量，为母婴提供更加优质、先进的月子护理服务。

　　据悉，为了满足不同家庭的多样化需求，洛阳牡丹月子中心进行了软硬件再升级。升级后的牡丹月子中心位于新友谊大酒店的9～12楼。中心内设标准间、豪华套房和超豪华套房三种房型，拥有独立中央可视化厨房，还配备有产后康复中心、美容美体中心等。在这里坐月子不但能美容、护肤、健身，还能K歌、搓麻、吃火锅，满足不同女性的多样化需求。(洛阳网记者 刘雪琦 通讯员 刘秀华 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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