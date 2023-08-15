“云上龙门牵手响堂山、邺城”大型直播第四场，揭开邺城造像神秘面纱

24日，由龙门石窟研究院、响堂山石窟研究院、邺城考古博物馆、洛阳日报社联合推出的“云上龙门牵手响堂山、邺城”大型直播活动进行第四场。

24日，由龙门石窟研究院、响堂山石窟研究院、邺城考古博物馆、洛阳日报社联合推出的“云上龙门牵手响堂山、邺城”大型直播活动进行第四场。来自邺城考古博物馆的张晓磊以《邺都遗韵——揭开邺城造像神秘面纱》为题，带领网友欣赏类型丰富、造型精美的邺城造像精品。

邺城考古博物馆位于河北省邯郸市临漳县，为国家二级博物馆。临漳在古代属于邺地,始筑于春秋齐桓公时期，曹魏、后赵、冉魏、前燕、东魏和北齐先后在此建都。1983年，由中国社会科学院考古研究所和河北省文物研究所联合组成的邺城考古队进驻邺城遗址，正式拉开了邺城考古发掘的序幕，最终证实了邺城“三国故地、六朝古都”的历史地位。

“北朝时期是佛教文化融入中国本土文明的重要阶段，我们馆的文物主要集中在这一时期，反映了中华文明兼收并蓄的开放胸怀。”张晓磊在直播中介绍，东魏、北齐时期的政治中心在邺城，遗址周围的南北响堂山石窟、娲皇宫石刻、水浴寺、安阳灵泉寺、小南海石窟等石窟寺大多数始建于这一时期。因此，邺城遗址也成为继云冈石窟、龙门石窟后，北方地区石窟寺最集中的地方。

张晓磊介绍，公元534年，北魏分裂，东魏权臣高欢挟持北魏孝静帝迁都邺城，洛阳大规模的开窟造像工程被迫中断，大量的人力、物力及百工技巧转而流入邺城，北魏洛阳城修建寺院、开凿石窟之风得以在邺城得以传承。

“公元6世纪中叶以后，以‘龙树背龛式’造型为典型特征的邺城新式造像出现，这与北魏后期造像风格相比出现了质的变化。”张晓磊以邺城考古博物馆内的北齐天保元年(公元550年)法?造像为例，详细介绍了“龙树背龛式”造像的特点。该造像为黄石质，不但在背屏处镂空透雕，台座也采用了层叠镂空的手法，圆润柔美的佛像仿佛荫护在巨大的菩提树下，技艺和审美都达到了新高度。

综合来看，“龙树背龛式”造像的背屏立面呈弧扇形，多由两株交互缠绕的菩提树构成，层叠的树冠形成背屏锯齿状或扉棱状的边缘，伴有有龙、塔、飞天、璎珞等装饰，这种样式对周边地区的佛教造像均产生了一定影响。公元6世纪晚期，随着北齐灭亡及周武帝灭佛、杨坚毁城移民等一系列事件发生，新的造像样式也随之淡出历史舞台。

下一场直播时间为9月25日10：00，来自响堂山石窟研究院的专家将带领网友欣赏北齐时期的塔形窟龛，了解“中华第一刻经”背后的历史。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）(图片为资料)