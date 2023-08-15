洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳驻京机构党委成立大会及揭牌仪式在京举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民日报客户端河南频道 2023.09.24 13:08

　　9月22日，中国共产党洛阳驻京机构委员会揭牌仪式在北京河南大厦举行，河南省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任、河南驻京机构党委书记何伟，洛阳市委常委、组织部部长王森出席揭牌活动。

　　洛阳驻京机构党员代表齐聚一堂，仪式在庄严的国歌声中拉开序幕。仪式上，洛阳市委直属工委常务副书记刘向平宣读《关于同意设立洛阳驻京机构党委的批复》《关于同意召开中共洛阳驻京机构委员会成立大会的批复》。

　　洛阳市政府党组成员、秘书长、洛阳驻京联络处党组书记、洛阳驻京机构党委书记袁剑表示，洛阳驻京机构党委的成立是认真落实新时代党的建设总要求的一项重大举措，也是加强和改进洛阳市驻京党建工作的一项重要成果。

　　河南省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任、河南驻京机构党委书记何伟指出，洛阳驻京机构党委的成立，进一步扩大了河南省在京流动党员党组织建设规模、壮大了组织队伍、充实了组织力量、推进了河南在京流动党员教育管理工作。希望洛阳驻京机构党委成立后，要提升政治站位，在履职尽责中强化责任担当；要健全组织体系，在创先争优中强化示范引领；要强化服务意识，在守正创新中强化服务保障。

　　何伟要求，河南省在京各级党组织，要学习落实好“1322”河南在京流动党员工作机制，切实肩负起职责使命，联系好、组织好、服务好广大在京流动党员和务工经商创业人员，大力推动在京流动党员管理工作实现新发展，努力开创驻京各项工作新局面。

　　洛阳市委直属工委、洛阳市人民政府驻北京联络处，北京洛阳企业商会、洛阳驻京团工委以及洛阳籍在京流动党员代表出席会议。②
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
        经历了前段时间的“秋老虎”后，这几天开始变凉，气温的变化，可能引起血压波动。我市心外科专家提醒，天气...
  • ·确诊高血压才4年，他怎么就肾衰了
  • ·肺好不好看大拇指就知道？
  • ·六次深夜就诊后，她终于重视房颤治疗
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续阴雨天气 最高气温要降至“1...
  • 玄武门大街何时通车？最新进展来了
  • 首届洛阳黄河小浪底钢琴音乐节开幕
  • 全市机构编制系统专题培训班在苏州举办
  • 老人想为保管27年的士兵档案找个“家”
  • “跟着诗词看河南”主题旅游线路发布 ...
  • 双瑞特装助力全球规模最大“高速飞车...
  • 助力“洛阳制造”加速出海！一拖物流...
  • 快讯！2023年中国农民丰收节洛阳市主...
  • 提醒！灵活就业人员养老保险停保业务...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    翠云阁的晚霞

    水天一色 大美洛浦

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605