洛阳驻京机构党委成立大会及揭牌仪式在京举行

9月22日，中国共产党洛阳驻京机构委员会揭牌仪式在北京河南大厦举行，河南省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任、河南驻京机构党委书记何伟，洛阳市委常委、组织部部长王森出席揭牌活动。

9月22日，中国共产党洛阳驻京机构委员会揭牌仪式在北京河南大厦举行，河南省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任、河南驻京机构党委书记何伟，洛阳市委常委、组织部部长王森出席揭牌活动。

洛阳驻京机构党员代表齐聚一堂，仪式在庄严的国歌声中拉开序幕。仪式上，洛阳市委直属工委常务副书记刘向平宣读《关于同意设立洛阳驻京机构党委的批复》《关于同意召开中共洛阳驻京机构委员会成立大会的批复》。

洛阳市政府党组成员、秘书长、洛阳驻京联络处党组书记、洛阳驻京机构党委书记袁剑表示，洛阳驻京机构党委的成立是认真落实新时代党的建设总要求的一项重大举措，也是加强和改进洛阳市驻京党建工作的一项重要成果。

河南省政府副秘书长、驻京办党组书记、主任、河南驻京机构党委书记何伟指出，洛阳驻京机构党委的成立，进一步扩大了河南省在京流动党员党组织建设规模、壮大了组织队伍、充实了组织力量、推进了河南在京流动党员教育管理工作。希望洛阳驻京机构党委成立后，要提升政治站位，在履职尽责中强化责任担当；要健全组织体系，在创先争优中强化示范引领；要强化服务意识，在守正创新中强化服务保障。

何伟要求，河南省在京各级党组织，要学习落实好“1322”河南在京流动党员工作机制，切实肩负起职责使命，联系好、组织好、服务好广大在京流动党员和务工经商创业人员，大力推动在京流动党员管理工作实现新发展，努力开创驻京各项工作新局面。

洛阳市委直属工委、洛阳市人民政府驻北京联络处，北京洛阳企业商会、洛阳驻京团工委以及洛阳籍在京流动党员代表出席会议。②