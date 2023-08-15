洛阳龙门石窟景区开放中秋国庆假期网络预约渠道

近日，“龙门石窟”微信公众号发布消息称，龙门石窟假期的门票已经在微信、携程、美团、支付宝小程序等平台开放网络预约了，小伙伴们抓紧时间开始预约门票咯！

昨日，“龙门石窟”微信公众号发布消息称，龙门石窟假期的门票已经在微信、携程、美团、支付宝小程序等平台开放网络预约了，小伙伴们抓紧时间开始预约门票咯！

景区开放时间

景区售票时间：8:00—17:30 ，停止检票：18:00，清场：19：00

国庆假期期间，售票时间、停止检票时间前后延长半小时，清场时间延后半小时。

中秋、国庆假期期间，为避免排队，请提前通过景区微信公众号、携程、支付宝小程序、美团搜索【龙门石窟】进行网络购票。入园前请提前打开购票二维码，扫码入园！

旅游年票、小孩、老人如何入园？

持有洛阳旅游年票的游客直接刷卡进入(请在景区入口处从“年票通道”进入)；

1.4m以下的儿童直接进入；

60岁以上老人及12周岁(含)以下儿童凭身份证直接进入。

退役军人如何购票？

龙门石窟景区对河南省的退役军人和其他优抚对象(烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属)凭河南省退役军人事务厅发放的《中华人民共和国退役军人优待证》、《中华人民共和国烈士遗属、因公牺牲军人遗属和病故军人遗属优待证》免收门票。

办理程序：凭有效证件原件至票务中心经票务人员验证后，领取免费参观券，经景区检票人员查验无误后经免票通道入园。⑥