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聚焦影像力量 记录河洛岁月 展示岁月“美”帧 《河洛记》摄影系列展览即将开幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.24 10:00

古都青春：1982年年3月20日，河南洛阳。伴随着“年轻的朋友来相会”的优美旋律，青年人跳起了集体舞

　　在光影中铭记时代变迁，在岁月里聚焦生活情怀，由河南省摄影家协会、洛阳日报报业集团、洛阳市文学艺术界联合会主办的《河洛记》摄影系列展即将开展。

根在河洛：2018年1月29日，马来西亚槟城。逛街有回家的感觉
精神家园：2018年1月1日，河南孟津。龙马负图寺

　　《河洛记》时间跨度40年，通过古都青春、根在河洛、精神家园、百姓生活、帝都泱泱五个篇章，精心而简洁地呈现了一种多重时空结构的“河洛叙事”。河洛汇流的自然造化，文物遗迹的久远昭示，血脉相连的族群寻根，构筑了一个能够产生种种想象空间和阐释可能的“河洛场景”，旧时乡村、现代都市同框，似有一种时空交错的恍惚，河洛故土、异国他乡并置，其间家庭生活的相似、家族合影的同构，体现出一种血脉与文化超越时空的持久顽强的力量。

百姓生活：1992年3月21日，河南孟津。古老的黄河渡口，连接两岸百姓希望
帝都泱泱：2018年7月16日，河南洛阳。世界古代最高建筑--洛阳天堂，惊艳游客

　　《河洛记》为河南省摄影家协会副主席，洛阳市摄影家协会主席高均海影像记录河洛影像40年的摄影艺术系列展的首展，将于9月27日下午三点半将正大广场文化交流中心复用空间盛装启幕。之后还将陆续推出《龙门记》《牡丹记》《乡土记》《城市记》《十年记》《四十年记》《抗疫记》《大地记》《人物记》《文化记》。
[ 责任编辑：唐好优 ]
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