22日至23日，中国农工民主党洛阳市第八次代表大会召开。

中国农工民主党洛阳市第八次代表大会召开

黄红霞、杨骁出席

22日至23日，中国农工民主党洛阳市第八次代表大会召开。

农工党河南省委会主委、河南省卫生健康委员会主任黄红霞，中共洛阳市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会副主任、农工党洛阳市第七届委员会主委雷雪芹，市政协副主席、九三学社洛阳市委会主委王燕飞出席。我市各民主党派、工商联负责人到会祝贺。

黄红霞代表农工党河南省委会向大会召开表示热烈祝贺，对农工党洛阳市第七届委员会五年来取得的成绩给予充分肯定。她希望新一届市委会领导班子强化政治引领，筑牢思想基础，深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂；深化政治交接，弘扬优良传统，自觉做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事；牢记“国之大者”，积极履职作为，立足自身特色，深入调查研究，展现参政党新面貌新作为；实施“五大战略”，加强自身建设，努力把市委会建设成政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党地方组织。

杨骁代表中共洛阳市委对大会召开表示祝贺。他希望，新一届农工党洛阳市委会始终以思想政治建设为核心，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保中国共产党领导的多党合作事业薪火相传。始终以发挥特色优势为引领，主动融入全市中心大局，聚焦我市“三项重点工作”，在现代化洛阳建设中展现更大担当作为。始终以加强自身建设为抓手，大力推进内部监督机制建设，夯实组织发展和代表人士队伍基础，继承发扬爱国、革命、奉献优良传统，奋力谱写参政报国、履职为民新篇章。

大会听取并审议了雷雪芹代表农工党洛阳市第七届委员会所作的工作报告，选取产生了农工党洛阳市第八届委员会。王颖当选主任委员，李自强、张丽聪、是凡当选为副主任委员。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）