快讯！王颖当选为农工党洛阳市第八届委员会主委

23日，记者从刚刚召开的中国农工民主党洛阳市第八次代表大会上获悉，王颖当选为农工党洛阳市第八届委员会主任委员，李自强、张丽聪、是凡当选为副主任委员，孙文青、席恺、崔福云、肖一妙、刘红燕、来平良、丁小红、王红伟、曹国丽、贾媛媛、徐振江、李改艳、李峰郁、刘晶晶、曲安龙为市委会委员。
23日，记者从刚刚召开的中国农工民主党洛阳市第八次代表大会上获悉，王颖当选为农工党洛阳市第八届委员会主任委员，李自强、张丽聪、是凡当选为副主任委员，孙文青、席恺、崔福云、肖一妙、刘红燕、来平良、丁小红、王红伟、曹国丽、贾媛媛、徐振江、李改艳、李峰郁、刘晶晶、曲安龙为市委会委员。
23日，记者从刚刚召开的中国农工民主党洛阳市第八次代表大会上获悉，王颖当选为农工党洛阳市第八届委员会主任委员，李自强、张丽聪、是凡当选为副主任委员，孙文青、席恺、崔福云、肖一妙、刘红燕、来平良、丁小红、王红伟、曹国丽、贾媛媛、徐振江、李改艳、李峰郁、刘晶晶、曲安龙为市委会委员。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 李惊宇）
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