洛阳市舞蹈家协会选举产生新一届主席团

23日上午，洛阳市舞蹈家协会第五次会员代表大会召开，会议回顾总结了协会五年来的工作和成绩，并对今后五年的工作进行了规划，大会审议通过了协会工作报告和《洛阳市舞蹈家协会章程》，选举产生了新一届理事会和主席团，董艳当选为新一届协会主席，夏莉莉任名誉主席。

23日上午，洛阳市舞蹈家协会第五次会员代表大会召开，会议回顾总结了协会五年来的工作和成绩，并对今后五年的工作进行了规划，大会审议通过了协会工作报告和《洛阳市舞蹈家协会章程》，选举产生了新一届理事会和主席团，董艳当选为新一届协会主席，夏莉莉任名誉主席。林东国、刘辉、檀鹏、马卫华、谢勇、权萌萌当选为协会副主席，林东国兼任秘书长。

截至目前，洛阳市舞蹈家协会有国家级会员24人，省级会员70人，市级会员242人，一大批青年舞蹈家和舞蹈工作者涌现，有力推动洛阳市舞蹈事业的蓬勃发展。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李杨 谭炎军 文/图）