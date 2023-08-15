东方博物馆之都研学营地获2023“全球世界遗产教育创新案例”卓越之星奖

日前，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心主办的45届世界遗产大会“下一个五十年，面向未来的世界遗产教育”主题边会举行，现场揭晓2023“全球世界遗产教育创新案例奖”(AWHEIC)获奖名单，举行颁奖典礼和获奖案例国际分享。

日前，联合国教科文组织亚太地区世界遗产培训与研究中心主办的45届世界遗产大会“下一个五十年，面向未来的世界遗产教育”主题边会举行，现场揭晓2023“全球世界遗产教育创新案例奖”(AWHEIC)获奖名单，举行颁奖典礼和获奖案例国际分享。其中，位于中国洛阳宜人坊遗址的东方博物馆之都研学营地获得2023“全球世界遗产教育创新案例”(AWHEIC)卓越之星奖。

“获得卓越之星奖，意味着各国评委对我们研学基地的跨界模式创新给予了高度地肯定，认可我们这一项目具有较为突出的全球创新示范意义。”东方博物馆之都研学营地相关负责人对此表示，此次获奖也是他们在塑造“行走河南读懂中国”文旅品牌路上获得的一次极大鼓励。

据了解，2020年，东方博物馆之都研学营地应时而生，依托洛阳厚重的历史文化底蕴，打造全国首个人文主题国际青少年东方博物馆之都研学营地，该研学营地从一期规模运营到二期初步建成，历时三年，这里逐渐成为青少年认识和了解中华文化的游学交流基地，成为孩子们播撒种子，开启知识与梦想大门的地方。截至目前，东方博物馆之都研学营地已拥有人文历史、艺术、科技、非遗、自然博物和体能等六大类课程133节，市域、省域内研学线路产品35条，研学衍生品200多种。与洛阳市30多家博物馆、大遗址公园和世界文化遗产地形成研学课程联动，由东方博物馆之都研学营地自主设计开发的研学产品多次获得国家级奖励。

按照计划，在即将到来的十一假期，东方博物馆之都研学营地将特别推出三大主题的日间营会，通过边玩边学的方式，探索世界、挑战自己，更有全新工作坊体验模式，带领孩子在艺术工坊中释放想象力，在科技工坊中展现创造力，在体能乐园中感受力量的迸发。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨）