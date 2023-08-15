黄色预警！洛阳这7个县注意防范

23日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月23日20时至9月24日20时，洛阳市7个县存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。

23日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月23日20时至9月24日20时，洛阳市7个县存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 23日，记者获悉，洛阳市发布最新地质灾害气象风险预警，9月23日20时至9月24日20时，洛阳市7个县存在地质灾害黄色预警地区，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大，需注意防范。 ●镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县(7个县区)。 1.新安县：石井镇、北冶镇。 2.伊川县：葛寨镇。 3.宜阳县：董王庄乡、张坞镇、花果山乡、上观乡。 4.汝阳县：靳村乡、三屯镇、王坪乡、十八盘乡、刘店镇、付店镇。 5.洛宁县：底张乡、陈吴乡、涧口乡、赵村镇、景阳镇。 6.栾川县：赤土店镇、合峪镇、陶湾镇、庙子镇、石庙乡、潭头镇、耕莘街道、栾川乡。 7.嵩县：辖区及各乡镇。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁 文/图）