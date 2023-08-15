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2023河洛文化研讨会将于24日召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 15:38

　　23日，记者获悉，2023河洛文化研讨会将于9月24日上午在隋唐洛阳城明堂开幕。

　　本届研讨会主题为“守正坚定自信 创新赋能发展”，来自全国各地的百余名专家学者将齐聚洛阳开展研讨交流。研讨会主要研讨方向有：“河洛文化：中华民族的根与魂”重大理论问题研究，河洛文化与社会主义核心价值观契合性研究，客家文化研究，根亲文化研究，隋唐洛阳的盛世气象研究，河洛中医药文化传承发展研究，其他与洛阳、河洛地区历史文化相关的选题。

　　本届研讨会由河南省社会科学界联合会、中共洛阳市委宣传部主办，洛阳市社会科学界联合会、河南科技大学、河南推拿职业学院承办。主办方表示，希望本届研讨会进一步拓展研究深度和广度，推动河洛文化创造性转化、创新性发展，为推进中国式现代化建设汇聚智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 李培桓）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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