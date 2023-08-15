洛阳市首个汉服产业园举办推介会 百余家汉服体验馆达成订货意向

23日，洛阳市首个汉服产业园——汝阳县云之裳华服产业园在洛邑古城举办推介会，吸引100余家汉服体验馆从业者参与，并达成初步订货意向。

23日，洛阳市首个汉服产业园——汝阳县云之裳华服产业园在洛邑古城举办推介会，吸引100余家汉服体验馆从业者参与，并达成初步订货意向。

从2022年至今，洛阳“汉服热”持续升温，汉服消费显著增长。依托原有的服装制造业基础，今年7月，汝阳县瞄准汉服产业风口展开精准招商，引进云之裳华服产业园，为县域经济高质量发展注入新动能。该产业园已初步与汝阳县多家小型服装生产企业达成合作意向，随着后续订单量增加，这些企业将被纳入产业园下游厂家，带动整个汉服产业链不断丰富、延长。

目前，云之裳华服产业园的设计师正加紧为秋冬季汉服打版，为即将到来的订货会作准备。云之裳服饰有限公司总经理丁晓丽表示，洛阳汉服产业发展前景良好，期待洛阳本土的汉服品牌叫响整个汉服市场。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 吕百营 通讯员 吴会菊 文/图）