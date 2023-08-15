双瑞特装助力全球规模最大“高速飞车”试验线建设

22日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，由其研发生产的管梁波纹管伸缩装置首台产品，近日成功发往位于山西的全球距离最长、规模最大“高速飞车”试验线项目现场，为推进我国超高速磁浮交通发展贡献“洛阳动力”。

22日，记者从中国船舶七二五所中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司(简称双瑞特装)获悉，由其研发生产的管梁波纹管伸缩装置首台产品，近日成功发往位于山西的全球距离最长、规模最大“高速飞车”试验线项目现场，为推进我国超高速磁浮交通发展贡献“洛阳动力”。

“高速飞车”是“超高速低真空管道磁浮交通系统”的简称，是继轮船、汽车、火车、飞机之后的新一代交通工具，可通过超导磁悬浮和低真空管道技术等实现超高速“近地飞行”，其时速将达到1000公里。

2021年，中国航天科工集团与山西省开展合作，共同建设“高速飞车”全尺寸试验线(一期)示范项目。项目在今年完成国内首次全尺寸超导航行试验，是目前全球在建距离最长、规模最大的“高速飞车”试验线。

双瑞特装此次提供的管梁波纹管伸缩装置，是“高速飞车”项目的关键部件。

在具体应用中，波纹管伸缩装置通过连接两段管道，可利用自身的变形功能，补偿管道受到压力、温度变化等因素引起的应力变化，从而起到减轻管道应力、振动和噪声，延长管道使用寿命等作用。为创造“高速飞车”运行所需要的低真空环境，其大尺寸低真空管梁需要运用大量的波纹管伸缩装置，以维持管道低真空状态。

“高速飞车”项目综合工况苛刻，这对波纹管伸缩装置的各项技术指标提出极高要求。双瑞特装利用多年来在管路补偿装备领域的技术积累，综合在铁路桥梁梁端伸缩装置丰富的工程应用经验，最终跨领域技术融合研发出首台新型管梁波纹管伸缩装置。

在产品研发中，该企业攻克了大尺寸异形波纹管设计、分瓣制造安装方案设计、大尺寸波纹管性能试验等多个技术难点，进行了全尺寸样机设计制造与各项性能试验，最终圆满达成各项技术指标，完成产品交付，实现了又一创新产品走向工程化应用的大跨步升级。

根据规划，未来双瑞特装将高效组织后续产品制造工作，积极保障“高速飞车”项目建设，助力提升我国“高速飞车”整体技术水平，并通过持续同行业内外开展技术合作，为科技强国、交通强国建设提供有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 徐兆琦 王澍）