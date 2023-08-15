快讯！2023年中国农民丰收节洛阳市主会场庆祝活动在伊川龙凤山古镇启动

最是一年好“丰”景，丰收节里话丰年。

最是一年好“丰”景，丰收节里话丰年。

9月23日，秋分节气，我们迎来了第六个“中国农民丰收节”。

今天上午，2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在伊川龙凤山古镇启动。父老乡亲汇聚在一起，晒丰收，庆丰收，一起分享劳动的甘甜、丰收的喜悦。

今年，洛阳丰收节庆祝活动以“庆丰收·促和美”为主题，强化颠覆性创意，融入国风特色，着力打造一场农业的嘉年华、农民的欢乐节、丰收的成果展、文化的大舞台。

在伊川龙凤山古镇主会场，庆祝活动举行丰收大舞台、名优农特产品展示、乡村振兴摄影展、“汉服妆造”农村劳动力技能培训宣传及展示、 “河洛厨神”嘉年华、“河洛工匠”国风农创市集、乡村星光音乐节等丰富多彩的主题活动，大力弘扬优秀农耕文化，全面反映乡村振兴新成果，着力展现广大农民新风采，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化凝聚精神力量。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）