49岁农妇“绘”梦想 花儿“开”在石头上

21日上午，在瀍河区盘龙社区乡里中心，在一场庆祝丰收节主题的新时代文明实践活动中，除了传统的歌舞表演和农产品展示，创意石头彩绘也吸引了很多人的目光。只见一名身穿红马甲的中年农妇正拿着石头作画，五彩画笔在她手中起起落落，很快，一朵活灵活现的莲花就“盛开”在了石头上。

郑巧伟在石头上作画

21日上午，在瀍河区盘龙社区乡里中心，在一场庆祝丰收节主题的新时代文明实践活动中，除了传统的歌舞表演和农产品展示，创意石头彩绘也吸引了很多人的目光。只见一名身穿红马甲的中年农妇正拿着石头作画，五彩画笔在她手中起起落落，很快，一朵活灵活现的莲花就“盛开”在了石头上。

她叫郑巧伟，今年49岁，爱上创意石头彩绘缘于一次意外。今年3月，她摔伤了腿脚休养在家，当时春节刚过，客厅里堆满了一家人去黄河边玩耍时捡来的黄河石。偶然间，她在抖音上看到有人在石头上画画的视频，于是有了一个想法……

郑巧伟本是一名农妇，几年前，开始外出打工卖服装、卖建材，但无论做啥，在她心底，喜欢作画的梦想从未放弃——只要有空，她就会到处蹭课学习画画。“我之前跟着一个国画老师断断续续学过一段时间的工笔画。”郑巧伟说，她也试着在石头上画画，然后把画画的视频发在抖音上，很多人给她点赞、评论，夸她画得好，她也就越来越有信心了。

就这样，郑巧伟一边在家养伤，一边瘸着腿拿着画笔在石头上画画，家里的石头很快画完了，她只好向朋友们求援。那段时间，隔三岔五就有朋友来家里看望她，并且带来了四处捡来的石头。郑巧伟一一在上面作画，她的每个石头彩绘作品都是独一无二的。

“郑巧伟会画石头画”的事儿，在社区很快传开，慕名来请她画石头画的人也越来越多。

“画画的时候，我心里很平静，也很快乐。”郑巧伟说，眼下正是一年秋收时，中秋国庆“双节”将至，这一次，她在石头上画下了一幅幅粮食丰收的景象，以此来表达农民对丰收的喜悦和对国家的祝福。接下来，她要创作出更多富有洛阳特色的创意石头彩绘，描绘出属于自己的梦想蓝图。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 牛嘉敏 姜华 文/图）