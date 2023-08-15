社区收集“百家布” 缝坐垫暖“百家人”

时光倒流，谁家没有几个用花花绿绿的棉布缝制的坐垫呢？21日，在涧西区重庆路二社区邻里中心里，社区收集“百家布”并组织党员志愿者、热心居民一起制作的暖心坐垫和靠垫，分别摆放在座椅、活动区等处，五颜六色的拼接图案成了一道别样的风景线。

大家缝制坐垫，忙得不亦乐乎

时光倒流，谁家没有几个用花花绿绿的棉布缝制的坐垫呢？21日，在涧西区重庆路二社区邻里中心里，社区收集“百家布”并组织党员志愿者、热心居民一起制作的暖心坐垫和靠垫，分别摆放在座椅、活动区等处，五颜六色的拼接图案成了一道别样的风景线。

10时许，记者在现场看到，几名居民有的正把丝绵填充到坐垫里；有的踩着缝纫机，正在为坐垫封口；有的正逐一把坐垫、靠垫摆放在阅读区的凳子上……“从开始收集边角布料到现在大概有10天时间，阿姨们已经做了近30个成品。”社区工作人员说。

今年5月，重二社区邻里中心投用后，在区域设置方面最大限度地服务居民，分别规划了城市书房、阅读区、活动区、邻里诊室等板块，每天有不少居民，尤其是老年人到来。“天气慢慢变冷了，考虑到老年人坐在凳子上会觉得凉，我们便想给这些凳子穿上‘衣服’。”社区工作人员告诉记者，重二社区是典型的苏式建筑小区，老街坊、老居民有着浓浓的怀旧情结，为了让老人们重温多年前的感觉，他们发起了“寻找百家布”的活动，发动党员志愿者到居民家里收集边角布料，拿到社区清洗和晾晒后，鼓励擅长针线活儿的居民到邻里中心缝制“怀旧棉垫”。

没想到，主动参与的居民还真不少。大家剪裁布料、穿针捻线，就像回到了多年前的某个午后，几个人坐在院子里，一边做着针线活儿，一边聊天。“那时候，我们也像现在一样东拉西扯，不知不觉就把手头的活儿忙完了，真好。”一位老人说道。

一块块“百家布”，串起了邻里守望和互帮互助；一个个暖心坐垫，传递着温情和关爱。重二社区相关负责人说，下一步，重二社区党委将以“五星”支部创建为契机，依托“邻里党建”，更加积极推进社区邻里中心服务建设，持续打造“温情社区”。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 文/图）