每天微信问候 老年人为何热衷这种“打卡”方式

近日，一则“不是很理解老年人每天微信问候的含义”的帖子冲上了网络热搜，引发不少网友关注。随着互联网的发展，智能手机的普及，手机已成为老年人重要的社交工具之一。记者采访发现，“老年人每天微信问候”的现象一直都在我们身边。那么，老年人为何热衷这种“打卡”方式？其行为背后又反映出怎样的心理需求？记者对此进行了采访。

近日，一则“不是很理解老年人每天微信问候的含义”的帖子冲上了网络热搜，引发不少网友关注。随着互联网的发展，智能手机的普及，手机已成为老年人重要的社交工具之一。记者采访发现，“老年人每天微信问候”的现象一直都在我们身边。那么，老年人为何热衷这种“打卡”方式？其行为背后又反映出怎样的心理需求？记者对此进行了采访。

观点

发送问候信息是热爱生活的一种表现

“愿一个问候带给你美好的心情，愿一个祝福带给你新的起点。早安!”20日，天蒙蒙亮，家住西工区升龙广场的褚君桃就在家庭微信群里发出了早晨的问候，她说这个习惯自己已经坚持了五六年。

今年65岁的褚君桃有兄弟姐妹5人，虽都在洛阳生活，但随着年纪增长平时聚少离多，因此微信成了他们情感联系的最好工具。“我们经历过信息不发达的年代，那个时候想联系谁都靠写信，要等好久才能收到回信，所以都很珍惜当下。”她说。

“以前，大家就是逢年过节发个祝福之类的短信。现在，随着智能手机的普及，网络聊天早已不是年轻人的专利，老年人的问候方式也逐步转变为微信问候。”受访老人赵立明表示，自己习惯睡前问候，他很赞成老友之间互相发问候信息，排解孤独、互相慰藉。对他来说，发送问候信息是热爱生活的一种表现。

记者在采访中发现，越来越多老年人每天通过微信发送问候信息，其甚至成了大多数老年人日常生活的一部分。在随机采访的20位60岁至75岁的老年人中，18人有每天发送问候信息的习惯。

现象

有人对微信问候乐此不疲，有人虽不认同但会逐一回复

“每天早上五六点，我们家庭微信群里的长辈就开始发问候信息。”家住瀍河区龙泉小区的赵宏远说，不仅如此，他的父母对此还非常重视，为了让问候信息更加有创意，他们还自学了剪映软件，自己拍摄视频、创作文字，制作独一无二的问候信息。

赵宏远说，他的父亲上了年纪，视力不好，操作手机也不是特别熟练，制作一条视频往往需要两三个小时，有时还会引发多年的腰椎病、颈椎病，但他依然为了制作独一无二的问候信息乐此不疲。

“每天上午发送和回复微信早安问候，每天下午删除微信记录、清理手机内存。”“得从网上搜索和编辑要发的内容，清晨的首要任务就是抢先发出问候……”在采访中，谈及父母雷打不动地发送微信问候信息这件事时，一些年轻人如是说。另外，由于大量采取视频、图片类型的问候形式，导致手机内存不够，但有约1/3的老年人不会清理手机垃圾，手机反应速度越来越慢。

面对多种声音，老年人也说出了自己的心声。

“我虽然不太喜欢这种复制、粘贴式的问候，但视而不见是一种很没有礼貌的表现。有的家庭兄弟姐妹居住在全国各个城市，这也是向对方报平安的一种方式。”家住西工区香榭里·阳光的李月茹说，面对海量的微信问候信息，她尽量逐一简单回复，可她并不认同这种方式。她选择给家人、朋友打视频电话，认为听到声音、看到面容更能拉近彼此的距离。