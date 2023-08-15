洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

每天微信问候 老年人为何热衷这种“打卡”方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 09:31

　　近日，一则“不是很理解老年人每天微信问候的含义”的帖子冲上了网络热搜，引发不少网友关注。随着互联网的发展，智能手机的普及，手机已成为老年人重要的社交工具之一。记者采访发现，“老年人每天微信问候”的现象一直都在我们身边。那么，老年人为何热衷这种“打卡”方式？其行为背后又反映出怎样的心理需求？记者对此进行了采访。

　　观点

　　发送问候信息是热爱生活的一种表现

　　“愿一个问候带给你美好的心情，愿一个祝福带给你新的起点。早安!”20日，天蒙蒙亮，家住西工区升龙广场的褚君桃就在家庭微信群里发出了早晨的问候，她说这个习惯自己已经坚持了五六年。

　　今年65岁的褚君桃有兄弟姐妹5人，虽都在洛阳生活，但随着年纪增长平时聚少离多，因此微信成了他们情感联系的最好工具。“我们经历过信息不发达的年代，那个时候想联系谁都靠写信，要等好久才能收到回信，所以都很珍惜当下。”她说。

　　“以前，大家就是逢年过节发个祝福之类的短信。现在，随着智能手机的普及，网络聊天早已不是年轻人的专利，老年人的问候方式也逐步转变为微信问候。”受访老人赵立明表示，自己习惯睡前问候，他很赞成老友之间互相发问候信息，排解孤独、互相慰藉。对他来说，发送问候信息是热爱生活的一种表现。

　　记者在采访中发现，越来越多老年人每天通过微信发送问候信息，其甚至成了大多数老年人日常生活的一部分。在随机采访的20位60岁至75岁的老年人中，18人有每天发送问候信息的习惯。

　　现象

　　有人对微信问候乐此不疲，有人虽不认同但会逐一回复

　　“每天早上五六点，我们家庭微信群里的长辈就开始发问候信息。”家住瀍河区龙泉小区的赵宏远说，不仅如此，他的父母对此还非常重视，为了让问候信息更加有创意，他们还自学了剪映软件，自己拍摄视频、创作文字，制作独一无二的问候信息。

　　赵宏远说，他的父亲上了年纪，视力不好，操作手机也不是特别熟练，制作一条视频往往需要两三个小时，有时还会引发多年的腰椎病、颈椎病，但他依然为了制作独一无二的问候信息乐此不疲。

　　“每天上午发送和回复微信早安问候，每天下午删除微信记录、清理手机内存。”“得从网上搜索和编辑要发的内容，清晨的首要任务就是抢先发出问候……”在采访中，谈及父母雷打不动地发送微信问候信息这件事时，一些年轻人如是说。另外，由于大量采取视频、图片类型的问候形式，导致手机内存不够，但有约1/3的老年人不会清理手机垃圾，手机反应速度越来越慢。

　　面对多种声音，老年人也说出了自己的心声。

　　“我虽然不太喜欢这种复制、粘贴式的问候，但视而不见是一种很没有礼貌的表现。有的家庭兄弟姐妹居住在全国各个城市，这也是向对方报平安的一种方式。”家住西工区香榭里·阳光的李月茹说，面对海量的微信问候信息，她尽量逐一简单回复，可她并不认同这种方式。她选择给家人、朋友打视频电话，认为听到声音、看到面容更能拉近彼此的距离。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
        经历了前段时间的“秋老虎”后，这几天开始变凉，气温的变化，可能引起血压波动。我市心外科专家提醒，天气...
  • ·确诊高血压才4年，他怎么就肾衰了
  • ·肺好不好看大拇指就知道？
  • ·六次深夜就诊后，她终于重视房颤治疗
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关林朝圣大典将于25日开幕
  • 2023洛阳河洛文化旅游节将于9月28日至...
  • “世界无车日”洛阳有序开展公车封存工作
  • 连下7天雨！洛阳市气象局发布重要天气...
  • 今后，洛阳中心城区群众可就近办理公...
  • 洛龙区森林消防大队挂牌成立
  • 236只世界极危物种黄胸鹀现身黄河湿地...
  • 全部合格！洛阳专项抽检月饼结果出炉
  • 快讯！民进洛阳市第六届委员会选举产生
  • 瀍河区白马寺镇：抢抓农时忙秋收
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    翠云阁的晚霞

    水天一色 大美洛浦

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605