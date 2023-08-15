洛阳持续阴雨天气 最高气温要降至“1”打头

今日阴天有小雨，局地中到大雨，偏东风3级左右，气温16℃～22℃。 最近几天，早上出门明显感觉到凉意。最新天气预报显示，自今日起，将持续有雨，气温明显下降。 昨日，市气象局发布重要天气报告，受西太平洋副热带高压边缘西南暖湿气流影响，今日至28日，我市将出现连阴雨天气。此轮阴雨天气持续时间长达6天，累计降雨量大，全市50毫米到80毫米，西部、西南部和东南部个别乡镇100毫米以上。全市气温较前期明显下降，最高气温19℃到23℃。预计到29日，天气将转晴。注意防范持续阴雨天气对秋收带来的不利影响。 最近几天天气预报 今日：阴天有小雨，局地中到大雨，偏东风3级左右，气温16℃～22℃。 明日：阴天有中雨，局地大雨，偏东风2级～3级，气温16℃～19℃。 25日(周一)：阴天有小雨，局地中雨，气温16℃～21℃。 26日(周二)：阴天有小雨，气温17℃～21℃。 27日(周三)：阴天转小雨，局地中雨，气温18℃～22℃。 28日(周四)：阴天有中雨，局地大雨，西北风逐渐增大至4级～5级，阵风7级左右，气温14℃～20℃。 29日(周五)：晴天间多云，偏西风3～4级，气温13℃～23℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）