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市十六届人大常委会举行第六次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 08:48

　　昨日，市十六届人大常委会举行第六次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示和重要署名文章精神，集中学习了省、市重要会议精神等。会议听取审议并表决通过了《洛阳市人大常委会关于规范物业服务收费管理的决定》《洛阳市人大常委会关于既有住宅加装电梯的决定》《洛阳市人大常委会关于“飞线”治理的决定》《洛阳市人大常委会关于服务保障驻洛部队的决定》，听取审议了市人民政府关于洛阳牡丹保护与发展工作情况的报告，并进行了满意度表决。会议期间，市人大常委会召开联组会议对洛阳牡丹保护与发展工作进行专题询问。

　　会议指出，立法是重要的政治活动，是为国家定规矩、为社会定方圆的神圣工作。要用好用足地方立法权，紧紧围绕市委重大决策部署和人民群众急难愁盼，抓住制约经济社会发展的突出问题，发挥人大在立法工作中的主导作用，坚持有特色、可操作、真管用的立法理念，突出“小切口”立法，积极作出立法性决定，切实立良法保善治，提升人民群众获得感、幸福感、安全感，促进洛阳经济社会高质量发展。要以高质量立法和监督擦亮“洛阳牡丹”城市名片，聚焦打造“牡丹花都 北国花城”目标任务，扎实做好牡丹保护与发展的“后半篇”文章，充分发挥人大立法和监督职能优势，综合运用执法检查、暗访督查、听取汇报等多种方式，全面构建闭环运作机制，监督推动牡丹保护与发展各项举措落实落细，切实以人大工作高质量推动洛阳牡丹香遍全国、绽放世界。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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