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中国民主促进会洛阳市第六次代表大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 08:48

　　21日至22日，中国民主促进会洛阳市第六次代表大会召开。

　　民进河南省委会专职副主委、一级巡视员朱彤晖，中共洛阳市委副书记、政法委书记杨骁，副市长、民进洛阳市委会主委任丽君，市政协副主席、民革洛阳市委会主委程相朝出席。我市各民主党派、工商联负责人到会祝贺。

　　朱彤晖代表民进河南省委会向大会召开表示热烈祝贺，对民进洛阳市委会五年来取得的成绩给予充分肯定。她希望新一届市委会领导班子，以不断凝聚思想政治共识为目标，开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，强化理论武装，夯实多党合作共同思想政治基础；以组织建设为基础，切实提高“五种能力”，强化代表性人士和会员队伍建设，推进自身建设取得新面貌；以集智聚力、健全机制为手段，发挥民进主界别优势，围绕市委市政府中心工作，积极建言献策，组织重点调研，做好社会服务，在履职尽责中实现新作为。

　　杨骁代表中共洛阳市委对大会召开表示祝贺。他希望，新一届民进洛阳市委会始终以思想政治建设为核心，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保多党合作事业始终沿着正确的政治方向前进。始终以发挥特色优势为引领，主动融入全市中心大局，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，找准履职尽责切入点、突破口，为加快推动现代化洛阳建设汇聚更多智慧力量。始终以加强自身建设为抓手，深入推进内部监督机制建设，夯实组织发展和代表人士队伍基础，努力建设成为政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的中国特色社会主义参政党。

　　大会听取并审议通过了任丽君代表中国民主促进会洛阳市第五届委员会所作的工作报告，选举产生了中国民主促进会洛阳市第六届委员会。任丽君当选为主任委员，张喜春、李聪辉、姜斌当选为副主任委员。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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