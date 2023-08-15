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市人大常委会对洛阳牡丹保护与发展工作开展专题询问
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 08:49

　　“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”市委明确提出要打好“国花牡丹”牌，打造“牡丹花都 北国花城”城市名片，持续提升“洛阳牡丹”品牌影响力。如今，牡丹的保护与发展牵动着每一位洛阳市民的心。

　　当下，我市牡丹保护与产业整体情况如何？存在哪些问题？昨日上午，市人大常委会对我市牡丹保护与发展工作开展专题询问，市人大常委会委员和省、市人大代表聚焦社会关注、人民群众关心的重点问题，市政府相关负责人，市林业局、市城管局、市财政局、市市场监管局等单位负责人到会听取意见并回答询问。

　　全市牡丹种植面积达7.7万亩

　　市人大常委会委员张克轩：请市政府简要介绍一下当前我市牡丹产业发展情况和下一步工作安排。

　　市政府副秘书长牛东晓：近年来，洛阳牡丹已逐渐发展为包含种植、观赏、深加工、科研、文旅文创等的全产业链条。

　　其中，牡丹种植质量稳步提升，目前，全市牡丹种植面积达7.7万亩，拥有千亩以上牡丹芍药种植基地5个，年产牡丹盆花70万盆左右、年产值6000余万元，鲜切花1700万枝左右、年经济效益7500万元；牡丹深加工产业逐步成熟，全市有牡丹深加工企业40多家，深加工产品4大类300多种，涵盖牡丹籽油、牡丹茶、牡丹化妆品和其他功能性食品等；文旅文创产品逐步丰富，今年第40届洛阳牡丹文化节期间，全市共接待游客2369余万人次，旅游总收入177.13亿元。

　　下一步，我市将进一步整合优化政府部门职能，聚焦“历史文化+观赏+科研+品牌+文旅文创”融合，持续擦亮“洛阳牡丹甲天下”金字招牌。

　　全市牡丹品种种质资源达1419个

　　市人大常委会委员杨光灿：请问市林业局目前我市牡丹花期最长多少天？品种数量如何？如何延长牡丹花期？新品种研发培育情况怎样？

　　市林业局局长罗宏伟：目前，通过花期调控技术手段，牡丹花期最长有1个多月，即从3月底到5月上旬。全市用于观赏的优质牡丹品种超300个。

　　近年来，我们利用人工定向杂交育种、航天育种、分子育种等先进技术手段，先后培育出“橙色年华”“洛阳春”“老君紫”“银丝灌顶”等60余个牡丹新品种，全市牡丹品种种质资源达1419个，涵盖十大色系、十大花型，保存了中国全部牡丹品种群和世界上主要牡丹品种基因。

　　为有序延长牡丹花期，提升观赏效果，我们在牡丹品种合理搭配的基础上，充分结合洛阳地理气候等条件，不断完善管护设施，调控牡丹花期，以满足游客观赏需求。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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