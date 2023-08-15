第七届中国诗歌节洛阳分会场“诗韵洛阳”主题诗会成功举办

2023年9月22日晚，第七届中国诗歌节洛阳分会场“诗韵洛阳”主题诗会活动，在我市正大文化交流中心成功举办。

22日晚，第七届中国诗歌节洛阳分会场“诗韵洛阳”主题诗会在洛阳正大文化交流中心举行。

9月21日至27日，由文化和旅游部、中国作家协会、河南省政府共同主办的第七届中国诗歌节在河南省举办，洛阳是第七届中国诗歌节的分会场。“诗韵洛阳”主题诗会由洛阳市政府主办，市委宣传部、市文广旅局、市文联联合承办。本次诗会邀请了河南省诗歌学会副会长梅艺辛作为整场诗会的讲述人，整场演出以历史脉络为主线，分为“先秦”“汉魏”“唐宋”“今朝”四个篇章，以颠覆性创意为指导，以沉浸式体验为表达手法，用朗诵、歌曲、舞蹈、戏曲、器乐等多种艺术形式再现诗歌经典，带领观众走过数千年的诗韵华章，展现洛阳诗歌文化的特质和魅力。

诗会以《诗经》中《关雎》《采薇》两首名篇开场，将女子群舞和朗诵相结合，把观众迅速带入到诗歌的世界；用戏曲艺术重新诠释南宋爱国词人辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》，唱腔雄浑，情感细腻，满堂喝彩；诗会还朗诵了《洛阳声音》《二乔》《我心飞翔》《故乡》《逐梦河洛间》等一批代表洛阳当代诗歌艺术水平的优秀作品，展现了洛阳诗坛风采和河洛儿女奋发向上、追求进取的精神风貌。“诗韵洛阳”主题诗会采取线上线下同步的方式举行，在河南日报、洛阳网、老贾播报、洛阳旅游全媒体矩阵等平台同步播出，让市民群众共享诗歌盛宴，共叙诗和远方。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 高歌 文/图)