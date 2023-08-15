连下7天雨！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西太平洋副热带高压边缘西南暖湿气流影响，23日至28日洛阳市将出现连阴雨天气。 刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西太平洋副热带高压边缘西南暖湿气流影响，23日至28日洛阳市将出现连阴雨天气。此轮阴雨天气持续时间长达6天，累计雨量大，全市50毫米到80毫米，洛阳市西部、西南部和东南部个别乡镇100毫米以上；全市气温较前期明显下降，最高气温19到23℃。预计29日天气转晴，阴雨天气结束。 具体预报如下： 今天夜里：多云到阴天，夜里转小雨。 23日(周六)：阴天有小雨，局地中到大雨，偏东风3级左右，气温16℃～22℃。 24日(周日)：阴天有中雨，局地大雨，气温16℃～19℃。 25日(周一)：阴天有小雨，局地中雨，气温16℃～21℃。 26日(周二)：阴天有小雨，气温17℃～21℃。 27日(周三)：阴天转小雨，局地中雨，气温18℃～22℃。 28日(周四)：阴天有中雨，局地大雨，西北风逐渐增大至4级～5级，阵风7级左右，气温14℃～20℃。 29日(周五)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温13℃～23℃。 影响与建议： 1.目前洛阳市大部地区土壤偏湿，需防范持续阴雨天气造成的农田积水和涝渍灾害，及时采取有效措施排涝降渍。 2.秋作物已成熟地区，需抓住降水间隙及时抢收；已收获地区，需关注秋作物发芽霉变气象风险，通风储存、及时烘干，确保秋粮品质。 3.持续降雨诱发山洪、地质灾害等气象风险较高，需加强灾害隐患点、涉山涉水旅游景区、建设工地、重要工程设施等的巡查排险。 4.降水时低能见度、道路积水和湿滑导致的道路交通、旅行出行等气象风险较高，需注意行车安全。 5.请相关部门和县区密切关注属地气象部门发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，及时采取防范应对举措。 由于预报时效较长，预报存在一定不确定性，请关注最新预报预警信息。⑥