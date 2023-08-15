2023洛阳河洛文化旅游节将于9月28日至10月26日举行

记者22日从2023洛阳河洛文化旅游节组委会办公室获悉，《2023洛阳河洛文化旅游节工作方案》发布，本届河洛文化旅游节将于9月28日至10月26日举行。

记者22日从2023洛阳河洛文化旅游节组委会办公室获悉，《2023洛阳河洛文化旅游节工作方案》发布，本届河洛文化旅游节将于9月28日至10月26日举行。

2023洛阳河洛文化旅游节由省文化和旅游厅、市政府主办，以“新文旅 新体验 新消费”为主题，策划安排了2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕式、东方博物馆之都系列活动、“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动、“河洛金秋韵 醉美乡村游”县区联动活动等主要活动。

本届河洛文化旅游节秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”办节理念，着眼文旅文创融合发展，紧盯城市文旅、乡村旅居“两大板块”，突出深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，主要突出4个特点。

一是突出“新文旅”，拉动新消费。以第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周为牵引，开展“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动，持续丰富“夜游”“夜演”“夜食”“夜娱”等消费业态，激发文旅消费新活力。二是聚焦“汉服热”，引领新潮流。借力“洛阳汉服”火爆出圈之势，通过“汉服+”，将汉服元素融入文旅业态，拉长产业链条，做大做强汉服经济。三是丰富“新场景”，增强新体验。围绕深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，策划举办博物馆奇妙游等精彩活动，满足青年的多元化需求。四是瞄准“新户外”，培育新品牌。聚焦乡村旅游产业，强化市县多方联动，瞄准新户外、新民宿、新消费等前沿文旅新业态，打造乡村旅游新产品、新模式。

2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕式定于9月28日晚在洛阳正大国际广场牡丹园举办，采用全息技术，以洛姬全息汉服开场秀、古画复原实景演绎《古代制衣-捣练图》、历代华服秀、24节气品牌潮服秀、潮越千年星空T台秀为主要内容，让洛阳汉服热度不减，持续长红。汉服时尚设计周以“越汉服，越时尚”为主题，9月29日至30日在正大广场举办，以产业业态组织展会，引入“展会街区化”创意理念，采取“主题场景式”布展方式，围绕汉服文化传承、汉服产业链条、汉服产业发展成果、汉服文化交流等内容，通过情景式演绎、实物陈列、图片视频展示等，讲述中华千年服章之美、礼仪之美。博览会期间，还将举办汉服时尚设计潮流创新大会、汉服主题展、汉服民乐会、汉服时装秀等主体活动，彰显汉服之美，洛阳之韵。

东方博物馆之都系列活动包含五项子活动，一是博物馆奇妙游。包括《夜游夏博之夏都奇谭》《夜游洛博之神秘客——文物守护计划》《夜游古博之古墓探秘》《夜游运博之运河迷踪》等活动，通过分幕式演绎+NPC互动+不同机制游戏形式引导入馆，让游客沉浸式体验洛阳厚重历史文化。二是“我在洛阳修文物”活动(洛阳市文物保护修复中心(周公路9号)、洛阳考古博物馆)。组织青少年参观文物保护修复中心，体验古籍制作、修复三彩马、青铜器倒模等项目。三是“探秘古墓宝藏”活动(洛阳古墓博物馆)。针对青少年推出“探秘古墓宝藏”研学游活动，配套研学手册+任务贴纸+展厅讲解+手工体验等内容。四是《梦寻·运河迹》(洛阳隋唐大运河文化博物馆)。依托洛阳隋唐大运河文化博物馆的场馆设施和室内布置，以隋唐大运河开凿史实及历史内容为创作灵感，运用悬疑探案元素和烧脑解谜游戏，打造全国首个“舞台戏剧+剧本推理”沉浸式实景剧本游标杆产品。五是楚文化特展活动(二里头夏都遗址博物馆)。本展览通过展出117件(套)荆州博物馆典藏文物菁华，展现楚国鼎盛时期的灿烂文化。“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动。以满足市民和游客高质量生活消费需求为目标，组织特色美食、演艺、游园等活动，从视觉、听觉、味觉、触觉等全方位打造“吃住行游娱购”的沉浸式文化体验空间，增加体验式、互动性强的新业态，精心打造沉浸式文旅消费新场景。

“河洛金秋韵 醉美乡村游”县区联动活动。聚焦乡村旅游产业发展，瞄准新户外、新民宿、新消费等前沿文旅新业态，策划举办重渡沟金秋拾趣节、国风音乐节、黄河小浪底钢琴音乐节、“嵩游记—秋之染”等活动。