洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023洛阳河洛文化旅游节将于9月28日至10月26日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 19:09

　　记者22日从2023洛阳河洛文化旅游节组委会办公室获悉，《2023洛阳河洛文化旅游节工作方案》发布，本届河洛文化旅游节将于9月28日至10月26日举行。

　　2023洛阳河洛文化旅游节由省文化和旅游厅、市政府主办，以“新文旅 新体验 新消费”为主题，策划安排了2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕式、东方博物馆之都系列活动、“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动、“河洛金秋韵 醉美乡村游”县区联动活动等主要活动。

　　本届河洛文化旅游节秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”办节理念，着眼文旅文创融合发展，紧盯城市文旅、乡村旅居“两大板块”，突出深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，主要突出4个特点。

　　一是突出“新文旅”，拉动新消费。以第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周为牵引，开展“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动，持续丰富“夜游”“夜演”“夜食”“夜娱”等消费业态，激发文旅消费新活力。二是聚焦“汉服热”，引领新潮流。借力“洛阳汉服”火爆出圈之势，通过“汉服+”，将汉服元素融入文旅业态，拉长产业链条，做大做强汉服经济。三是丰富“新场景”，增强新体验。围绕深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，策划举办博物馆奇妙游等精彩活动，满足青年的多元化需求。四是瞄准“新户外”，培育新品牌。聚焦乡村旅游产业，强化市县多方联动，瞄准新户外、新民宿、新消费等前沿文旅新业态，打造乡村旅游新产品、新模式。

　　2023洛阳河洛文化旅游节暨第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周开幕式定于9月28日晚在洛阳正大国际广场牡丹园举办，采用全息技术，以洛姬全息汉服开场秀、古画复原实景演绎《古代制衣-捣练图》、历代华服秀、24节气品牌潮服秀、潮越千年星空T台秀为主要内容，让洛阳汉服热度不减，持续长红。汉服时尚设计周以“越汉服，越时尚”为主题，9月29日至30日在正大广场举办，以产业业态组织展会，引入“展会街区化”创意理念，采取“主题场景式”布展方式，围绕汉服文化传承、汉服产业链条、汉服产业发展成果、汉服文化交流等内容，通过情景式演绎、实物陈列、图片视频展示等，讲述中华千年服章之美、礼仪之美。博览会期间，还将举办汉服时尚设计潮流创新大会、汉服主题展、汉服民乐会、汉服时装秀等主体活动，彰显汉服之美，洛阳之韵。

　　东方博物馆之都系列活动包含五项子活动，一是博物馆奇妙游。包括《夜游夏博之夏都奇谭》《夜游洛博之神秘客——文物守护计划》《夜游古博之古墓探秘》《夜游运博之运河迷踪》等活动，通过分幕式演绎+NPC互动+不同机制游戏形式引导入馆，让游客沉浸式体验洛阳厚重历史文化。二是“我在洛阳修文物”活动(洛阳市文物保护修复中心(周公路9号)、洛阳考古博物馆)。组织青少年参观文物保护修复中心，体验古籍制作、修复三彩马、青铜器倒模等项目。三是“探秘古墓宝藏”活动(洛阳古墓博物馆)。针对青少年推出“探秘古墓宝藏”研学游活动，配套研学手册+任务贴纸+展厅讲解+手工体验等内容。四是《梦寻·运河迹》(洛阳隋唐大运河文化博物馆)。依托洛阳隋唐大运河文化博物馆的场馆设施和室内布置，以隋唐大运河开凿史实及历史内容为创作灵感，运用悬疑探案元素和烧脑解谜游戏，打造全国首个“舞台戏剧+剧本推理”沉浸式实景剧本游标杆产品。五是楚文化特展活动(二里头夏都遗址博物馆)。本展览通过展出117件(套)荆州博物馆典藏文物菁华，展现楚国鼎盛时期的灿烂文化。“古都夜八点 畅游洛阳城”文旅促消费活动。以满足市民和游客高质量生活消费需求为目标，组织特色美食、演艺、游园等活动，从视觉、听觉、味觉、触觉等全方位打造“吃住行游娱购”的沉浸式文化体验空间，增加体验式、互动性强的新业态，精心打造沉浸式文旅消费新场景。

　　“河洛金秋韵 醉美乡村游”县区联动活动。聚焦乡村旅游产业发展，瞄准新户外、新民宿、新消费等前沿文旅新业态，策划举办重渡沟金秋拾趣节、国风音乐节、黄河小浪底钢琴音乐节、“嵩游记—秋之染”等活动。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    肺好不好看大拇指就知道？
    肺好不好看大拇指就知道？
    肺好不好看大拇指就知道？
        都说秋天是养肺的季节，可到底该怎么判断自己的肺好不好呢？
  • ·六次深夜就诊后，她终于重视房颤治疗
  • ·看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
  • ·生花生养胃是真的吗
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 上市公司北京利尔拟将注册地迁至洛阳 ...
  • 最新批复！洛阳这46所学校更名
  • 阴雨天气“上线”，洛阳气温明显下降
  • 张书锋：醉心数字医学 在洛创业筑梦（...
  • 74岁的何小要：1.5万张照片 成为他最...
  • 洛阳新增两个全国旅游市场服务质量监测点
  • 洛阳汉服研究院院长马胜杰：“五驾马...
  • 嵩县天桥沟村：小山沟成为产业发展新引擎
  • 来孟津耍吧！2023中国农民丰收节孟津...
  • 关林朝圣大典将于25日开幕
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    翠云阁的晚霞

    水天一色 大美洛浦

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605