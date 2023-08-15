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今后，洛阳中心城区群众可就近办理公积金业务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 18:31

　　“在这里就能申请提取我的住房公积金，不用再跑到市民之家了，真方便。”22日上午，在洛阳市西工区政务服务中心三楼，市民马女士在住房公积金窗口办理业务时说。

　　马女士告诉记者，她最近想提取自己的住房公积金，无奈没时间去市民之家，这事儿一直拖着没办。前几天，她偶然间从社区网格员处听说西工区政务服务中心开设了住房公积金窗口，于是就赶了过来，发现果然能办。

　　“除了贷款业务，其他都能办理。”同日，在洛龙政务服务中心二楼的住房公积金窗口，市民王先生办完其他业务后到此咨询，连夸这项惠民举措。

　　“目的就是方便群众就近办、少跑腿。”洛阳市政务服务中心(市民之家)相关负责人介绍，此前，洛阳中心城区的住房公积金业务主办窗口基本都集中在市民之家，群众想咨询相关问题、办理相关业务都集中在一处，导致业务办理时间成本高、效率低，不仅不方便群众，也让窗口工作人员的压力比较大。

　　该负责人说，为了主动回应企业群众就近办理公积金业务的期盼，该中心牵头，协调洛阳市住房公积金管理中心和各区政府(管委会)，将住房公积金缴存、提取及查询业务延伸至各城市区(不含偃师区、孟津区)。在各政务服务中心开设住房公积金窗口，实现“阵地前移、服务下沉”，进一步方便企业和群众。

　　今年8月中旬，洛阳市政务服务中心印发《推动住房公积金业务向城市区延伸实施方案》，启动了这项惠民措施。按照该方案，洛阳市住房公积金管理中心负责开通各区政务服务中心住房公积金窗口业务办理权限，并组织培训指导，由各区提供办公场所及人员等。

　　记者了解到，目前，中心城区各政务服务中心住房公积金窗口都已经开始运行，居民和企业都可以就近办理除贷款业务外的住房公积金相关业务。

　　“这项措施有利于深化‘放管服效’改革、系统性重塑行政审批制度，最大程度方便群众和企业。”洛阳市政务服务中心相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵小光 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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