双节期间，龙门石窟对两类人群实行“无需换票、直接入园”政策

今天下午，记者从龙门石窟景区了解到，按照景区预计，在即将到来的中秋国庆双节期间，龙门石窟游客数量预计将突破50万人次，创下同期十一黄金周游客接待量的历史新高。

今天下午，记者从龙门石窟景区了解到，按照景区预计，在即将到来的中秋国庆双节期间，龙门石窟游客数量预计将突破50万人次，创下同期十一黄金周游客接待量的历史新高。

据了解，为应对可能出现的游客高峰，为更多游客提供高品质的游览体验，龙门石窟景区目前已启动节日保障预案。龙门石窟相关负责人表示，双节期间，为流畅游客观赏行程，提升服务质量，龙门石窟将缩减入园流程，对60岁以上和12周岁(含)以下儿童实行“无需换票，凭有效证件直接入园”的福利政策。此外，为避免景区人流量在某一时间段过大，双节到来之前，龙门石窟景区将对景区门票预约、参观须知、注意事项进行多平台、多方位的发布，方便广大游客及时获取相关资讯，提前安排行程。

除此之外，为向广大游客最大限度地提供便利，双节期间，在龙门石窟景区及周边，将设立更多学雷锋志愿服务岗，届时，各类社会志愿者将在不同岗位上为游客提供全方位的志愿服务，展现洛阳文明形象。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 姜艺莎 文/图)