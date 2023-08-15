今天上午，就在孟津！太火了……

为庆祝农民喜迎丰收，9月22日，“果蔬花香 共富田园”2023中国农民丰收节孟津区庆祝活动在送庄镇启幕，现场人头攒动，瓜果飘香，处处洋溢着丰收的喜悦。

为庆祝农民喜迎丰收，9月22日，“果蔬花香 共富田园”2023中国农民丰收节孟津区庆祝活动在送庄镇启幕，现场人头攒动，瓜果飘香，处处洋溢着丰收的喜悦。

2023年中国农民丰收节的主题为“庆丰收 促和美”，孟津区会场设立在送庄镇朱寨村，活动由中共洛阳市孟津区委员会、洛阳市孟津区人民政府主办，分为“庆丰收”“赏丰收”“闹丰收”“绘丰收”“潮丰收”“话丰收”六大板块，在充分展示农民丰收成果，积极推介孟津区优质农产品的同时，融入市集音乐节等潮流体验和趣味运动，与广大农民、游客、乡贤共享丰收喜悦，共话乡村振兴。

上午9时，朱寨村鼓乐齐鸣、彩旗飘扬，辣椒、南瓜等农作物将会场装扮得色彩斑斓，现场一派喜气洋洋的丰收景象。沿街行走，传统农耕文化二十四节气长廊与孟津悠久厚重的文化气质不谋而合。

“孟津是河图洛书的发源地，二十四节气诞生于河图洛书，是中华农耕文明的起源......”开幕式现场，随着主持人解说完毕，演员们翩翩起舞演绎起“二十四节气”传统歌舞，传承农耕文化，弘扬农耕精神，一幅唯美的农耕文明画卷在孟津古老的土地上徐徐展开。

孟津区紧邻黄河，在经年累月的滋养下，有着丰沃的土壤和得天独厚的灌溉条件。近年来，孟津区大力发展休闲农业和乡村旅游，把休闲农业发展与乡贤返乡创业、农业结构调整、乡村运营等有机结合，促进乡村产业高质量发展。

以送庄镇为代表的各个乡镇、街道紧抓机遇，推进农业集约化规模化经营，大力引入乡贤，发展特色农产品，截至目前，孟津草莓、小西瓜、桃子、孟津梨、猕猴桃、软籽石榴等已成为洛阳范围内家喻户晓的农特产品，备受欢迎。

农产品丰收的背后离不开农人的辛勤耕耘。开幕式对一批默默奉献的乡贤、农人进行表彰，西瓜种植农户朱忠厚、孟津梨种植能手徐翠玲等10位农人喜获“花果大王”称号。现场更是举办抽奖活动，大家一起共享丰收喜悦。

随后，孟津区委副书记张田正式宣布2023中国农民丰收节孟津区庆祝活动启幕，致敬耕耘，礼赞丰收，活动在启幕声中走向高潮。

孟津区人民政府副区长韩新伟表示，近年来，孟津区落实落细市委乡村振兴“151”工作举措，成功创建国家级产业强镇示范园区1个、省级果蔬现代示范园区1个；成功打造出“孟津梨、孟津西瓜、孟津葡萄、黄河鲤鱼”4个地理标志产品，培育了“慧林源”蔬菜、“十里香”草莓、“浪底花”石榴、“铁谢”山药等一大批知名农产品品牌，因地制宜走出了一条农业提质增效、农村繁荣发展、农民增收致富的新路子。本次丰收节向辛勤耕耘的农民朋友致敬，希望通过活动的举办让全社会感受到农业是有奔头的产业、农民是有吸引力的职业、农村是安居乐业的家园。

活动现场，农产品展销区和电商直播销售区热闹非凡。在农产品展销区，来自孟津各个乡镇的梨、猕猴桃、软籽石榴等数十种耳熟能详的“明星产品”悉数登场，呈现出“稻花香里说丰年”、“硕果累累挂枝头”的丰收景象。

“孟津软籽石榴早就听说了，这次尝了确实不凡。”葡萄很甜，给我拿一箱。”质优价公的农产品获游客连连称赞。

另一边，主播们正热情洋溢地向网友介绍孟津特色农产品，“孟津梨皮薄质细、酸甜适度、清脆可口，曾为皇家贡品，有洛阳金橘的美誉。”随着直播间人气越来越旺，主播们热情高涨，纷纷站起介绍，现场气氛火热。

活动最为吸睛的当属由果蔬与精致花馍搭成的“巨型果盘”，在本地农产品冬枣、苹果、花生、黄梨、南瓜的簇拥下，面饼为底座，牡丹、苹果、柿子、玫瑰等点缀的精致花馍挺立其间，寓意平平安安，事事如意，引得观众纷纷驻足围观，打卡拍照。

在另一展区，“百扇绘天香”正在精彩上演。身穿汉服的农民画师们，拿起画笔，摆开长阵，在百张团扇上创作国色牡丹。

经过几笔勾勒、几笔晕染，一朵朵饱满、富贵的牡丹便在扇子上悄然绽放，花头富贵、叶子洒脱、枝干大气，扇面整体生动活泼、神韵兼备。

现场不仅有牡丹画，更有牡丹文创展。牡丹瓷、牡丹书签、帆布包、香囊等悉数亮相，引得众人观赏购买。

除了可观可赏，活动还提供了可体验的潮流展区，这里是年轻人的天堂，游客可以在一起沉浸式体验剧本杀、游逛后备箱市集，享用美食后，还能到露营区小憩、躺平，享受悠闲的秋日乡间温柔。

其间展区还加入魔术等传统民俗民俗，时尚潮流摇滚音乐，扁担挑战赛等多种玩法，给游客带来别样的乡村盛宴。

近年，孟津区认真落实市委乡村振兴“151”工作举措，大力发展休闲农业和乡村旅游。今年年初，农业农村部公布全国休闲农业重点县名单中，洛阳孟津区榜上有名。

听历史文化，赏山水奇秀，阅文创非遗，尝瓜果美食，来孟津耍吧，这三条旅游路线为您指南！

一、东线游

主要以东部的会盟、平乐、白鹤为主，可供大家观赏、体验、游乐的主要园区有：被誉为中国牡丹画第一村的平乐牡丹画院、万亩梨、万亩稻田、银滩生态园、凤凰山森林公园、大河古渡等。

在这里，您可以漫步花海赏花观景、品贡梨、坐游船、钓鲤鱼，得到诗情画意般的享受，还可品尝到省内外知名的铁谢羊汤。

二、西线游

主要以西部的麻屯、常袋、横水、小浪底为主，可供大家观赏、品尝、体验的主要园区有常袋阳光玫瑰现代示范园、金禾幸福农场、瀍源玫瑰谷、软籽石榴基地、绿岛生态园、崔岭生态园等

在这里，您可感受到爱的神秘浪漫，体验传统农耕生产和水果采摘，品尝到洛阳好吃的葡萄和历史悠久的横水卤肉。

三、果蔬采摘游

该线位于孟津的孟扣路沿线，以送庄、朝阳、白鹤为主，主要以采摘、休闲、体验为主，有远近闻名的农发科技农业有限公司、聚泉生态园、卓安农场、十里香草莓采摘基地、洋丰生态园、慧林生态园、溢乐园、枫丹白露葡萄庄园等。

在这里，既可以采摘、休闲、体验、观赏，还能吃到地地道道的农家饭。

（洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳）