全部合格！洛阳专项抽检月饼结果出炉

刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局发布中秋节专项抽检月饼情况的通告，抽检结果全部合格。

刚刚，记者从洛阳市市场监管局获悉，该局发布中秋节专项抽检月饼情况的通告，抽检结果全部合格。

据悉，为保障中秋、国庆节日期间食品安全，引导人民群众科学健康消费，洛阳市市场监管局对节日期间消费量大的月饼进行了专项抽检，共计抽检50批次，检验项目包括：酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品，以A1计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌，经检验全部合格。

与此同时，该局发布中秋节月饼消费提示——

选择正规门店。无论购买盒装月饼、还是选择散装月饼，尽量选择在正规的超市、副食店、糕点专卖店或生产厂家购买。若购买现场制作的月饼时，要注意查看生产销售环境是否干净卫生，购买回家后应尽快食用完。

查看包装标示。查看月饼包装上生产日期、保质期、配料表、净含量、厂名、厂址、储存条件和产品执行标准号等标示是否齐全，尽量选购有SC标志的月饼，不宜选购保质期过长的月饼。

注意月饼品相。优质月饼外形饱满、薄厚均匀、花纹清晰、表面无裂纹、不露馅，具有月饼应有的口感和香味。

注意月饼保存。月饼含有丰富的糖分和油脂，受热受潮易发霉、变质。应按照包装标示储存条件保存月饼。若发现月饼已有发霉现象，就不能再食用。

注意适量食用。月饼大部分是高糖、高脂肪食品，建议消费者(尤其是老人、儿童及肠胃功能弱者)适量食用，避免诱发疾病。

网购月饼。尽量选知名厂家生产的品牌月饼和口碑好、信誉好的网络平台，不要轻易购买不知名的产品。仔细询问商家月饼的保质期、生产日期、配料表、储存条件和生产厂家等信息，尤其是一些现做现卖的手工月饼，更需要确定邮寄时间，以防过期。务必要求商家提供发票等购买凭证，以便出现问题时及时维护自己的合法权益。

保留销售凭证。采购时要索取发票等凭证，万一发现质量问题可作维权之凭证。投诉举报电话是12315。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 邱旭 文/图)