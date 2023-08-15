236只世界极危物种黄胸鹀现身黄河湿地孟津段

秋高气爽、风景秀丽，候鸟迁徙之旅在这个时节拉开大幕。记者22日从黄河湿地孟津管理中心获悉，工作人员近日在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段监测到世界极危物种、国家一级重点保护动物黄胸鹀236只，为近年监测数量最多的一次。

秋高气爽、风景秀丽，候鸟迁徙之旅在这个时节拉开大幕。记者22日从黄河湿地孟津管理中心获悉，工作人员近日在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段监测到世界极危物种、国家一级重点保护动物黄胸鹀236只，为近年监测数量最多的一次。

黄胸鹀俗称“禾花雀”，属雀形目，鹀科，小型鸣禽。据了解，20年前，黄胸鹀还属于“无危”物种，由于人类食用黄胸鹀而进行的过度捕猎，该物种濒危等级经历了“近危”“易危”“濒危”，2017年上升到“极危”物种。2021年2月，国家林业和草原局、农业农村部联合公布新调整的《国家重点保护野生动物名录》，黄胸鹀为国家一级重点保护动物。

近年，随着黄河流域生态保护和高质量发展，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段生态环境持续向好，来此栖息的鸟类种类和数量逐年增加。目前，孟津黄河湿地保护区共记录到鸟类310种，鸟类数量15万余只。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻/文 通讯员 郭准/图）