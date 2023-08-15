洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

236只世界极危物种黄胸鹀现身黄河湿地孟津段
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 17:25

　　秋高气爽、风景秀丽，候鸟迁徙之旅在这个时节拉开大幕。记者22日从黄河湿地孟津管理中心获悉，工作人员近日在河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段监测到世界极危物种、国家一级重点保护动物黄胸鹀236只，为近年监测数量最多的一次。

　　黄胸鹀俗称“禾花雀”，属雀形目，鹀科，小型鸣禽。据了解，20年前，黄胸鹀还属于“无危”物种，由于人类食用黄胸鹀而进行的过度捕猎，该物种濒危等级经历了“近危”“易危”“濒危”，2017年上升到“极危”物种。2021年2月，国家林业和草原局、农业农村部联合公布新调整的《国家重点保护野生动物名录》，黄胸鹀为国家一级重点保护动物。

　　近年，随着黄河流域生态保护和高质量发展，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津段生态环境持续向好，来此栖息的鸟类种类和数量逐年增加。目前，孟津黄河湿地保护区共记录到鸟类310种，鸟类数量15万余只。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻/文 通讯员 郭准/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    肺好不好看大拇指就知道？
    肺好不好看大拇指就知道？
    肺好不好看大拇指就知道？
        都说秋天是养肺的季节，可到底该怎么判断自己的肺好不好呢？
  • ·六次深夜就诊后，她终于重视房颤治疗
  • ·看病像“破案”病房揪“元凶” 这广州专家真中！
  • ·生花生养胃是真的吗
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委召开专题会议 研究白马寺博物...
  • 上市公司北京利尔拟将注册地迁至洛阳 ...
  • 最新批复！洛阳这46所学校更名
  • 徐衣显与航天宏图董事长王宇翔举行工...
  • 阴雨天气“上线”，洛阳气温明显下降
  • 2023中国洛阳新能源——伊滨峰会举行 ...
  • 2023黄河流域视听合作发展大会在洛举行
  • 张书锋：醉心数字医学 在洛创业筑梦（...
  • 74岁的何小要：1.5万张照片 成为他最...
  • 洛阳新增两个全国旅游市场服务质量监测点
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    翠云阁的晚霞

    水天一色 大美洛浦

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605