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洛阳市组织开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 17:25

　　2007年9月22日，我国以“绿色交通与健康”为主题迎来了第一个无车日，并在后续每年都以不同方式开展相关宣传活动。自我国开展无车日活动后，9月份被称为“绿色出行宣传月”，无车日所在周被称为“公交出行宣传周”。

　　连日来，洛阳市组织开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，以“绿色出行 美好生活”为主题，广泛动员社会各界积极参与绿色出行，推动形成绿色低碳生活方式。

　　绿色出行渐成共识

　　洛阳市民杨汝强家住西工区健康东路，在新区一家外贸公司工作。22日一大早，他扫了一辆共享单车，骑行到地铁二号线纱厂路站，乘坐地铁到市民之家站下车，再步行两三分钟就到单位了。

　　“不管是不是无车日，大家都应该尽量少开车，多骑几次自行车、坐几次公交车，挺好的。”杨汝强说。

　　当天，记者在街头采访了多位选择绿色低碳出行方式上班的市民，绿色出行已渐渐成为大家的共识。“近半年来，我一直坚持骑车上班这种健康的生活方式。”市民邱斌说，骑自行车或者步行，既锻炼身体，又保护环境，无论是不是无车日，这样的出行方式都应该提倡。

　　每逢上下班高峰期，王城大道隋唐园立交隧道都会出现“过饱和交通”，22日当天，这样的情况减缓了很多。“这应该是广大市民积极响应无车日绿色出行的结果。”在此执勤的一名交警说，当天从此经过的车辆明显减少。

　　公共交通机动化出行分担率达48.28%

　　公交车作为公共交通的重要交通工具，一直是市民绿色出行的首选。

　　连日来，在周王城广场，洛阳市公交集团设置学雷锋志愿服务点，为市民发放绿色出行宣传手册，提供导乘咨询等相关志愿服务。

　　洛阳市公交集团有关负责人介绍，9月18日至24日，该集团组织开展公交出行宣传周活动，向社会公众倡导绿色低碳出行方式。其间，该集团在王城公园、周王城广场、东花坛、牡丹广场、高铁龙门站等五个公交发车点分别设置学雷锋志愿服务点，为市民提供志愿服务。

　　该负责人表示，宣传周内，他们还将陆续开展“礼让斑马线”“右转礼让行人”“首站站立服务”“特殊群体服务”“招呼站”等运营服务新举措，并积极做好公交服务热线乘客咨询、服务质量投诉的受理工作，让绿色出行理念更加深入人心。

　　记者从有关部门获悉，洛阳市城市区目前日均出行总量约为622万人次，选择公交车、地铁、出租车等交通工具的人越来越多。据统计，洛阳市公共交通机动化出行分担率已达48.28%。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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