洛龙区森林消防大队挂牌成立

21日，洛阳市洛龙区森林消防大队在龙门西山挂牌成立。 21日，洛阳市洛龙区森林消防大队在龙门西山挂牌成立。 据了解，洛龙区林地面积5538公顷，主要分布在龙门山森林公园、溢坡片区、丰李街道南部区域，重点森林防火区域为龙门石窟风景区伊河两岸龙门东、西两山。经过20多年的绿化经营，目前该风景区已成为洛阳南部重要生态屏障。 洛龙区森林消防大队，整合洛龙区农业农村局林防股、龙门风景名胜区管理处防火人员力量，精心挑选30名队员，组建了两支森林防火中队，将推动洛龙区森林防火灭火专业救援在正规化、专业化建设中向前迈进。 该大队的成立，将进一步增强洛龙区森林防火力量，提升该区应对森林火灾等突发事故的应急救援能力和森林防火综合防控能力，建立健全辖区森林防灭火工作的网格化管理体系，更好维护洛龙区良好生态和人民群众财产安全。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张俊望 文/图）