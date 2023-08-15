关林朝圣大典将于25日开幕

22日，记者从洛阳关林管理处获悉，2023海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典将于25日在关林景区开幕。届时，来自国内多个省份的同祀关庙代表、关氏宗亲等将参加朝圣大典，开展相关活动，祭拜武圣关公。

面塑

22日，记者从洛阳关林管理处获悉，2023海峡两岸关公文化论坛暨关林朝圣大典将于25日在关林景区开幕。届时，来自国内多个省份的同祀关庙代表、关氏宗亲等将参加朝圣大典，开展相关活动，祭拜武圣关公。

制作面塑

目前，本次活动的筹备工作正紧张进行。记者在关林景区内看到，用于典礼的面塑已制作过半。这些面塑种类和造型繁多，有象征吉祥富贵的各色花卉，有象征六畜兴旺的家禽、家畜，还有取自历史故事和民间传说等主题的造型。现场共有十余名民间面艺师“流水式”作业，他们分别使用捏、剪、揉、夹、盘、叠、嵌、组合、压纹、纹花等传统技法，用巧手打造出一个个精美的面塑艺术品。