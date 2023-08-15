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“世界无车日”洛阳有序开展公车封存工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 16:10

　　22日是“世界无车日”，今年的活动主题是“绿色出行 美好生活”。记者从洛阳市机关事务管理局了解到，当天，全市城市区各级党政机关、事业单位的公务用车除值班、执法执勤车辆外，其他车辆全部封存。

　　“世界无车日”前一天傍晚，记者在洛阳市机关事务管理局公务用车保障部停车场看到，工作人员正在给公车张贴封条，封条上印有部门名称及封存时间。“公务用车保障部现有公车44辆，除值班9辆外，其余35辆全部封存。”洛阳市机关事务管理局相关负责人表示，按照规定，封存车辆需集中停放、张贴封条，车辆行驶证及车钥匙统一保管，因工作原因需动用封存车辆的，按程序报本级公务用车主管部门审核备案。

　　除此之外，记者还走访了洛阳市农业农村局、洛阳市信访局等单位，均按规定进行了公车封存。据了解，公车封存停驶期间，洛阳市机关事务管理局将采取实地检查和平台核查等方式，分组对车辆封存、动用情况进行监督检查，监督检查结果报市纪委监委，确保公车封存措施落实到位。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 陈净鸽)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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