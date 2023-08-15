提醒！灵活就业人员养老保险停保业务线上线下均可办理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员怎么办理养老保险停保业务？线上线下都能办理吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：灵活就业人员怎么办理养老保险停保业务？线上线下都能办理吗？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：您可以通过线上办理灵活就业人员养老保险停保，也可以到参保地服务大厅进行办理。线上办理主要有以下两种方式：

一、电脑端。电脑登录河南省社会保障网上服务平台(网址：http://222.143.34.121/)→点击个人办事通道→实名注册→点击业务申报→点击灵活就业人员中断养老保险关系→填写中断原因→点击保存→点击确定→点击提交申报。

二、手机。手机关注微信公众号：河南社保→点击服务大厅→点击业务查询办理→实名注册(如有账号请直接登录)→点击申报-灵活就业人员中断养老保险关系→填写中断原因→选择变更日期→选择中断险种(企业职工基本养老保险)→点击下一步直至提交。

备注：手机操作需在每个月5日至25日(业务期)进行申报。

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