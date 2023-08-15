嵩县天桥沟村：小山沟成为产业发展新引擎

嵩县车村镇天桥沟村有一条沟，叫古路沟。
嵩县车村镇天桥沟村有一条沟，叫古路沟。
嵩县车村镇天桥沟村有一条沟，叫古路沟。
曾经，古路沟作为通道，是连接岭后、古路沟、上沟3个村民组的重要“纽带”。如今，这里正在进行“升级”，在原有通行功能基础上拓展出经济功能，逐渐成为该村产业发展的“新引擎”。
为啥要发展古路沟
近日，走进天桥沟村，村南是一排排民宿，往来游客络绎不绝。近年来，该村依托靠近白云山景区的区位优势，引进运营商，发展乡村旅游、康养产业，打造“白云小镇”，受到游客青睐，发展相对成熟。相反，古路沟一带多为坡地，交通闭塞，发展相对迟滞，沿线群众收入一直没有提上来。
天桥沟村有7个村民组，古路沟就占了3个。在天桥沟村党支部书记、村委会主任张瑶瑶看来，要想实现整村发展，开发古路沟是“必答题”：一是带动群众增收，二是丰富乡村文旅业态。
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