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洛阳市教育局召开主题教育工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 08:33

　　近日，市教育局召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实中央和省委、市委部署，对局属各党组织开展主题教育工作进行部署。

　　会议强调，要紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，统一思想认识，强化责任担当，踔厉奋发进取，加快建设与副中心城市定位相匹配的教育体系。要坚持对标看齐，把开展主题教育作为当前一项重大政治任务，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系和精髓要义，坚持不懈用党的创新理论、最新成果武装头脑。要坚持把握关键，把开展主题教育与贯彻落实党的二十大精神结合起来，与办好人民满意教育结合起来，持续推动主题教育走深走实。要坚持真抓实做，强化组织领导、工作实效、分类推进和宣传引导，以务实作风解决制约教育高质量发展的突出问题，为现代化洛阳建设提供智力支撑和教育保障。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 王三河)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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