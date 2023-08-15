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洛阳市十六届人大常委会第13次主任（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.22 08:29

　　20日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第13次主任(扩大)会议。

　　会议听取《洛阳市人大常委会关于规范物业服务收费管理的决定(草案)》《洛阳市人大常委会关于既有住宅加装电梯的决定(草案)》《洛阳市人大常委会关于“飞线”治理的决定(草案)》《洛阳市人大常委会关于服务保障驻洛部队的决定(草案)》的说明，并提出修改意见建议。会议还研究确定市十六届人大常委会第六次会议议程和日程安排。

　　会议指出，物业服务收费管理、既有住宅加装电梯、“飞线”治理、服务保障驻洛部队“四项决定”是发挥人大职能优势落实市委决策部署的具体行动，是践行为民初心推动解决人民群众“急难愁盼”问题的生动实践。要坚持问题导向，深入查找制约物业服务管理、既有住宅加装电梯、“飞线”治理和服务保障驻洛部队等工作的质价不符、职责不清、落实不力等突出问题，研究制定切实可行的解决措施，确保“四项决定”立得住、真管用。要坚持人民至上，紧盯人民群众所思所想所盼，深入基层一线察民情、聚民智，广泛听取人民群众意见建议，把“四项决定”的出发点和落脚点放在解决好人民群众最关心最直接最现实的利益问题上。要加强监督检查，充分发挥人大监督职能，综合采用听取专项工作报告、执法检查、暗访监督等手段，对“四项决定”贯彻落实情况进行监督检查，确保“四项决定”真正落地见效，推动人民群众关心关注的痛点难点堵点问题有效解决。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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