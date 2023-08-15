洛阳新增两个全国旅游市场服务质量监测点

文化和旅游部日前确定了全国旅游市场服务质量监测点名单，我市栾川县和河南省鸡冠洞旅游发展有限公司名列其中。

文化和旅游部日前确定了全国旅游市场服务质量监测点名单，我市栾川县和河南省鸡冠洞旅游发展有限公司名列其中。

据悉，为进一步加强服务质量监测，增强服务质量提升实效，文化和旅游部面向各地开展了旅游市场服务质量监测点征集工作。经推荐、审核等流程，确定了138个旅游市场服务质量监测点名单，其中区县监测点54个，企业监测点84个。各监测点将按照相关标准，及时做好各项工作，结合本地本企业实际情况，积极探索服务质量提升创新举措，不断提升旅游服务质量。

下一步，我市将进一步提升文旅设施和服务质量，持续增强文旅服务保障能力，完善服务功能，推动旅游目的地软硬件全面提升，在“吃住行游购娱”等各方面下更大功夫，持续加强景区景点建设和旅游市场监管，以高质量旅游服务供给提升游客体验感、满意度。 （洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）