专家学者来洛共商新能源产业发展 这种技术或成未来发展方向

昨日，在2023中国洛阳新能源——伊滨峰会上，业内专家学者聚焦新能源领域前沿热点，共同探讨新技术、新模式、新应用，为洛阳新能源产业发展建言献策。

昨日，在2023中国洛阳新能源——伊滨峰会上，业内专家学者聚焦新能源领域前沿热点，共同探讨新技术、新模式、新应用，为洛阳新能源产业发展建言献策。

开新能源汽车有里程焦虑？光电混合驱动或成发展方向

“因节能环保，新能源汽车成为不少人的心头好。然而，新能源车主在日常用车过程中，大多都有里程焦虑。”在2023中国洛阳新能源——伊滨峰会上，北京理工大学机械与车辆工程学院教授张幽彤表示，光电混合驱动或成未来新能源车发展方向。

张幽彤介绍，光电混合驱动技术获取能源容易，太阳能取之不尽用之不竭，通过提高光电转换质量，增强电能管理运用的智能化程度，还可以在一定程度上解决高速能耗问题，实现低阻高效驱动。

对于光电混合驱动技术的前景，张幽彤十分看好。他说，我国有丰富的太阳能资源，也是全球最大的光伏基地，以碳纤维为代表的轻量化材料技术发展迅速，这些都为下一步光电驱动技术的发展应用提供了有利条件。

在张幽彤看来，汽车已经从传统的机电产品发展成为高科技电子产品，电动化、智能化、网联化、共享化是当前汽车产业发展的典型特征。

“随着智能化、网联化技术的发展，光电混合驱动技术或将成为未来汽车的有力竞争优势，为汽车行业发展注入新的活力。”张幽彤说。

持久安全的电池更具市场前景

都说东北新能源车主有“三苦”：苦地库、苦里程、苦售后。穿着大棉袄开车，给车装上“水炉子”加热，排队换电、充电等现象层出不穷，归根结底，还是温度变化导致车辆电池性能大打折扣。

如何提升新能源汽车在高低温环境下的工作性能，让新能源车主不再有“续航困扰”？清华大学车辆与运载学院副研究员卢兰光从新能源动力电池领域提出了解决路径与发展前景。

“全固态电池具有安全性强、温度适应性好等优点，是最具市场前景的下一代动力电池。”卢兰光介绍，全固态电池采用特殊离子跳跃输送机制，能够保持宽温域高离子电导率，同时，固态电解质具有高温优势和低温工作潜力，能够破解新能源电池高低温运行难题。

据介绍，90%以上的新能源汽车事故由电池热失控引起，新能源汽车电池安全性成为困扰众多车主的难题。

“未来新能源动力电池发展将趋向安全化、智能化、固态化。”卢兰光表示，全固态电池采用无机不可燃电解质，本征热稳定性好，同时，致密电解质层可阻隔正负极气体串扰，能够抑制高温放热反应，“如此一来，当电池受到外力撞击时不易出现自燃等情况，安全性更强”。

卢兰光对当下全固态电池面临的挑战进行深入分析，详细介绍自己所在团队电池技术研究进展，提出要加强全固态电池研发与产业化合作，继续攻克关键核心技术，通过成立固态电池联盟等措施，构建全生命周期全固态电池生态圈，助力新能源产业跃步升级。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 郭飞飞 通讯员 张晓晨）