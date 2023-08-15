74岁的何小要：1.5万张照片 成为他最宝贵的财富

说起照片，想必谁家都能翻出来几张，它承载着美好的记忆。

何小要在整理照片

说起照片，想必谁家都能翻出来几张，它承载着美好的记忆。而在74岁的市民何小要家里，保存的照片可以用“堆积如山”来形容，多达1.5万张。照片主题为牡丹、龙门石窟和人间百态，他还曾受邀到境外举办摄影展。昨日，记者来到老人家里串门。

因工作需要拿起相机，爱人是他的启蒙老师

近日上午，记者来到老人家里，发现客厅沙发、卧室床上到处都是照片，这些照片拍摄时间集中在二十世纪八九十年代至二十一世纪初。“家里有点儿乱。”老人笑着说，最近他正对照片进行整理归纳，准备将一部分捐给洛龙区档案史志局。

何小要1979年参加工作，后任职于原市郊区财政局。1985年他结婚成家，那时，我市每年举办的牡丹花会都会引起不小轰动，外地财政部门也有不少人来洛赏牡丹。

“王城公园的游客实在太多了！”何小要说，客人赏牡丹时拍照留念必不可少。原本行程安排是客人上午来赏牡丹，他们雇照相馆的人在园里等着，结果客人来不了，照相馆的人不可能一天守在那里。要知道，那时摄影师和相机都很稀有，尤其是相机，只有涧西一些在大单位干宣传工作的人才有。

这可咋办？刚巧，何小要的爱人有一台单位发的日本理光牌相机，他决定借用爱人的相机给客人拍照。“那台相机不是一般的‘傻瓜’相机，操作起来比较麻烦。”何小要说，他不会使用相机，爱人教他拍人物照，“爱人是我在摄影方面的启蒙老师”。