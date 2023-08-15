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2023黄河流域视听合作发展大会在洛举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.21 21:19

2023黄河流域视听合作发展大会在洛举行
杨国瑞、赵学东、徐衣显致辞

　　21日，由国家广播电视总局、河南省政府指导，以“视听合作新征程 大河奔腾奋进歌”为主题的2023黄河流域视听合作发展大会在洛举行。

　　国家广电总局副局长杨国瑞、河南省政府副秘书长赵学东、洛阳市市长徐衣显分别致辞。国家广电总局规划财务司司长余爱群、宣传司副司长李忠志、规划财务司副司长王学民，中国广电集团纪委书记宋文玉，中国社科院新闻与传播研究所所长胡正荣，国家广电总局发展研究中心主任祝燕南，河南省社科联主席李庚香，河南省广电局局长曹新博，甘肃省广电局局长李润强，山西省广电局局长赵晓春，河南广播电视台台长王仁海，山西广播电视台台长刘英魁，山东广播电视台台长吕芃，中国广电河南网络公司董事长朱喜旺等出席大会。

　　杨国瑞在视频致辞中说，举办黄河流域视听合作发展大会，是广电系统贯彻习近平总书记重要指示精神，落实黄河流域生态保护和高质量发展重大战略的重要举措，是广电系统行业主动服务大局、融入大局、依靠大局，谋求高质量发展的创新探索。要完善工作体系、统一思想认识，突出工作重点、讲好黄河故事，强化科技赋能、提升融合能力，加强协同机制、激发内生动力，共同推进黄河流域广电视听做大做强，为推动黄河文化传承保护弘扬、助力黄河流域经济社会高质量发展作出广电贡献。

　　赵学东在致辞中说，近年来，河南牢记习近平总书记殷殷嘱托，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展，开启了新时代高质量建设现代化河南的新征程。做好黄河文化这篇大文章，是建设文化强国、建设中华民族现代文明的重要内容，广播电视和网络视听是一支最具代表性的重要力量。河南愿与沿黄兄弟省区携起手来，在主题宣传、精品创作、平台建设、技术创新、产业发展、人才培养上加强合作，开启视听合作新征程。

　　徐衣显在致辞中说，洛阳是黄河流域的关键节点，也是黄河文化的主脉源头，万里黄河在这里出峡谷、进平原，冲积出千里沃野；华夏民族在这里开三代、历汉唐，谱写了文明华章。今天的洛阳深入落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，坚持创新引领、科技赋能，推动平台融合联动、产业蓄势赋能，带动视听精品创作、文化火爆出圈，让古今辉映的黄河明珠绽放更加出彩的时代光芒。一线牵九省，万里黄河情。洛阳将以这次大会为契机，主动融入“大视听”格局，加快广播电视和网络视听转型升级，与沿黄省区兄弟市携手并肩，共同谱写视听合作发展新篇章，奏响新时代的“黄河大合唱”。

　　在活动中，沿黄省区联合启动“走黄河-九省联动大型融媒体采访直播”“黄河超级IP赋能实体经济专项行动”等活动。与会学者等围绕“黄河流域视听高质量发展”主题发表了演讲。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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